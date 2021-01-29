Mutfakta biriken paket lastiklerinden daha fazla faydalanmanın 8 yolu

Hamurlarınızın kalınlığını kontrol edin

Kurabiye ya da turta hamuru gibi eşit olmasını hedeflediğiniz hamurları açarken, paket lastikleri çok işinize yarar. Merdanenin iki ucuna birkaç adet paket lastiği takarak, açtığınız hamurun kalınlığının dengeli olmasını sağlayacak tamponlar oluşturabilirsiniz.

Sabunluğunuzun pompasını ayarlayın

Sıvı sabunluğunuz çok fazla akıtıyorsa ya da biraz tutumlu davranmak istiyorsanız, sabunluğun boynuna bir lastik geçirerek bir tür fren mekanizması elde edebilirsiniz. Böylece sabunluğun pompası en alta kadar basılamaz ve her basışta akan sabun miktarını kontrol etmiş olursunuz.

Kesme tahtanızı sabitleyin

Tahta üzerinde doğrama yaparken en sinir bozucu durumlardan biri tahtanın tezgahın üzerinde kaymasıdır. Bunu engellemek için tahtanın iki ucuna da birer sağlam lastik geçirin. Lastikler kaymayı önler ve işinizi kolaylaştırır.

Kavanozları etiketleyin

Kavanozların üzerine kalıcı olmayan etiketler yapıştırmayı düşünüyorsanız bir de kalın bir lastik takmayı deneyin. Üzerine kolayca yazı yazabileceğiniz gibi işiniz bittiğinde de hiç zorlanmadan çıkarıp atabileceğiniz bir etiketiniz olacak.

Çöp torbanızı sabitleyin

Çöp torbanız sürekli olarak çöp kovasının içine kayıyorsa torbayı kovaya yerleştirdikten sonra etrafına büyük ve sağlam bir lastik geçirin. Böylece torbanın sürekli kaymasını önlemiş olursunuz.

Elmanızın taze kalmasını sağlayın

Bu ipucu ilk bakışta biraz saçma olabilir ama aslında değil. Dilimleyip ortalarını kestiğiniz elmayı bir lastik yardımıyla yeniden bir araya getirip sıkıca tutturursanız elmanız uzun süre sararmadan, tazeliğini kaybetmeden dayanacaktır. Bunu özellikle ofise götürdüğünüz atıştırmalıklar ya da miniklerin beslenme çantaları için tavsiye ediyoruz.

Kavanozları açın

Kavanozları açmakta zorlanıyorsanız etraflarına bir adet lastik geçirdikten sonra yeniden deneyin. Lastiğin yarattığı ekstra sürtünme kuvvetiyle kapağı yerinden daha kolay çıkarabilirsiniz.

Tahta kaşıkları sabitleyin

Yemek yaparken tahta kaşıklarınızı koyacak yer bulamıyor ve tezgahı kirletiyorsanız bir adet lastikle bu sorunu çözün. Kaşığın sapına lastiği sarın ve kaşığı tencerenin kenarına dik vaziyette yerleştirin. Kaymaz, düşmez, devrilmez…