Mutfakların olmazsa olmazı un hakkında bilmeniz gerekenler

Çok amaçlı un ve ekmek unu yakından ilişkilidir. Çoğunlukla birbirlerinin yerine de rahatlıkla kullanılabilirler. Ancak buğday çeşidindeki küçük farklılıklar bu iki un arasındaki protein ve glüten içeriğini de farklılaştırıyor. İşte çok amaçlı un ve ekmek unu arasında bilmeniz gereken farklılıklar…

Çok amaçlı un

Çoğu tarif için uygun olan bu un mükemmel bir protein ve glüten dengesidir. Çok amaçlı un kurabiyeler, kekler ve ekmekler için idealdir ve sıklıkla kullanılır. Bu un sert ve yumuşak buğdayın karışımından elde edilir. Biraz sert olduğundan yaptığınız ekmekler de sert düşebilir.

Ekmek unu

Ekmek unu, çok amaçlı una göre daha fazla protein içeriğine sahiptir. Bu un da kurabiye gibi hamur işleri için kullanılabilir. Ufak farklılıklar görülse de unlar birbiri yerine kullanılabilir. Bu gibi ayrımlar genellikle profesyonel mutfaklarda yapılır.

Pasta unu

Diğer unlara göre yumuşak buğdayın biraz daha yoğun olduğu bu un sıklıkla pasta yapımında kullanılır. Pasta ile birlikte lezzetli bisküviler ve tart hamuru için de oldukça idealdir.

Kek unu

Bazı işlemlerden geçen bu unun su ve şeker tutabilirliği fazladır. Yumuşak buğdaydan öğütülüp yapılmış bu un keklerinizin yumuşacık olmasını da sağlar.

Tam buğday unu

Genellikle ekmek yapımında kullanılan bu un son zamanlarda makarnalar için de sık sık tercih ediliyor. Yumuşak buğdaydan yapılan bu un lezzetli muffinler içinde oldukça idealdir. Bu un ile yaptığınız ekmekler fazla kabarık olmayabilir. Bu sebeple içerisine biraz çok amaçlı un katabilirsiniz. Bu şekilde ekmeğiniz daha kabarık olacaktır.