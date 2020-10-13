Mutfak pencerenizde yetiştirebileceğiniz 5 bitki
Evlerimizde yapraklı bitkilerin yeri çok büyük. Ancak nedense mutfaklarda pek bitkiye yer vermiyoruz. Halbuki özellikle güneş alan mutfaklar da bitki yetiştirmek için çok uygun. Mutfağınıza ekstra canlılık katacak bu bitkileri siz de çok seveceksiniz.
Philodendron birkin
Büyüdüklerinde başka bir odaya götürmeniz gerekebilir ancak yavru birkin'ler mutfaklarınız için çok uygundur. Ortam aydınlık olmalı ama direk güneş almamalı. Aksi takdirde yaprakları yanabilir.
Echeviera
Bir tür sukulent olan echeveria bitkisini açırı sulamadığınız takdirde bakımında pek zorlanmazsınız. Aydınlık bir ortam ve sınırlı miktarda sulama echeveria'nın mutluluğu için yeterlidir. Sulamadan önce toprağının iyice kuruduğundan emin olun.
Pilea peperomioides
Para ağacı ya da dostluk ağacı diye de bilinen pilea'lar, Çin kökenli bitkiler. Genelde çok büyümedikleri için mutfak penceresi için çok uygun olan pilea'nın yaprakları fazla güneşte yanabilir. O nedenle güney cepheye bakan pencerelerde dikkatli olmakta fayda var.
Afrika menekşesi
Türkiye'nin gelmiş geçmiş en geleneksel ev bitkilerinden olan Afrika menekşelerini bulmak da üretmek de çok kolay. Işıksız kaldıklarında yapraklı, ışıklı ortamda ise çiçekli olan Afrika menekşesinin suyunu dibine dökmek gerekiyor.
Biberiye
Biberiye görüntüsünün güzel olması dışında mutfakta da kullanabileceğiniz bir bitki. Oldukça fazla güneş isteyen biberiye, kökünü kuru yapraklarını ise nemli istiyor. O nedenle suyu geçiren bir saksıda olması gerekiyor. Kuruyan toprağı sulayıp yapraklarını da arada spreylerseniz biberiyeniz çok mutlu olur.