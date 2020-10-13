Mutfak pencerenizde yetiştirebileceğiniz 5 bitki

Philodendron birkin

Büyüdüklerinde başka bir odaya götürmeniz gerekebilir ancak yavru birkin'ler mutfaklarınız için çok uygundur. Ortam aydınlık olmalı ama direk güneş almamalı. Aksi takdirde yaprakları yanabilir.

Echeviera

Bir tür sukulent olan echeveria bitkisini açırı sulamadığınız takdirde bakımında pek zorlanmazsınız. Aydınlık bir ortam ve sınırlı miktarda sulama echeveria'nın mutluluğu için yeterlidir. Sulamadan önce toprağının iyice kuruduğundan emin olun.

Pilea peperomioides

Para ağacı ya da dostluk ağacı diye de bilinen pilea'lar, Çin kökenli bitkiler. Genelde çok büyümedikleri için mutfak penceresi için çok uygun olan pilea'nın yaprakları fazla güneşte yanabilir. O nedenle güney cepheye bakan pencerelerde dikkatli olmakta fayda var.

Afrika menekşesi

Türkiye'nin gelmiş geçmiş en geleneksel ev bitkilerinden olan Afrika menekşelerini bulmak da üretmek de çok kolay. Işıksız kaldıklarında yapraklı, ışıklı ortamda ise çiçekli olan Afrika menekşesinin suyunu dibine dökmek gerekiyor.

Biberiye

Biberiye görüntüsünün güzel olması dışında mutfakta da kullanabileceğiniz bir bitki. Oldukça fazla güneş isteyen biberiye, kökünü kuru yapraklarını ise nemli istiyor. O nedenle suyu geçiren bir saksıda olması gerekiyor. Kuruyan toprağı sulayıp yapraklarını da arada spreylerseniz biberiyeniz çok mutlu olur.