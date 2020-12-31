Mutfak çekmecelerinizi temiz tutmak için yapmanız gereken 3 şey

AÇIK BIRAKMAYIN

Kulağa çok basit geliyor ama çekmecelerinizi ve dolaplarınızı kullanmadığınız zaman kapalı tutarsanız içine toz girmesini kolayca önlemiş olursunuz. Eğer çekmeceleriniz ve dolaplarınız iyi kapanmıyorsa menteşelerini ve raylarını kontrol ettirmenizde fayda var.

İÇLERİNİ KAPLAYIN

Çekmecelerin tabanlarını ve dolapların raflarını bu iş için özel üretilmiş kağıtlarla, linolyum zemin kaplamalarıyla ya da duvar kağıdı parçalarıyla kaplayın. Bu işlem çekmecelerinizi ve dolaplarını korumayı kolaylaştırır. Pek çevre dostu bir metot olduğunu söyleyemeyiz ama kirlenen kağıdı kaldırıp atmanın işinizi fazlasıyla kolaylaştırdığı da bir gerçek.

BİR RUTİN OLUŞTURUN

Koruma çabalarınıza rağmen çekmecelerin ve dolapların içi kirlenecektir. Bu aşamada etkili bir temizlik için yapmanız gereken de şu: Çekmecenin içindeki her şeyi çıkarın ve elektrik süpürgenizin ince uçlu parçasıyla çekmecenin içini güzelce süpürün. Ardından kağıt havluyla ya da mikrofiber bezle ve deterjanla özellikle köşelere özen göstererek silin.

Deterjan yerine doğal bir alternatif de kullanabilirsiniz. Bunun için 1 su bardağı beyaz sirkeyle 1 su bardağı ılık suyu karıştırıp bir spreyli şişeye doldurun. Çekmecenin yüzeyine sıkıp 5 dakika kadar beklettikten sonra temiz bir mikrofiber bezle silin. Yapışkan lekeleri ise nemli bir süngerle bastırarak silmenizi tavsiye ediyoruz. Ardından kuru havluyla ya da başka bir bezle silmeden çekmecenizi yeniden yerleştirmemenizi de tavsiye ediyoruz.