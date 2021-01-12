Mutfak bıçakları en kolay nasıl bilenir? Kahve kupasıyla bıçak bileme

Bunun için öncelikle sağlam bir kahve kupasına ihtiyacınız olacak. Porseleni çok ince olmayan, sapı kalınca ve sağlam bir kupa seçmeye dikkat edin. Zira bıçağınızı bilerken kupanızı elinizde sıkı sıkı tutmanız gerekecek. Sonrasını adım adım anlatıyoruz:

-- Kupayı ağzı alta gelecek şekilde bir elinizde sıkıca tutun. Bıçağın keskin tarafını kupanın altındaki boyasız kısma 45 derece açıyla yerleştirin.

-- Kupayı da bıçağı da sıkıca tutup 45 derecelik açıyı kaybetmeden bıçağın keskin kenarını kupanın altına 3-4 kez sürtün.

-- Aynı işlemi diğer yüz için de yapın.

-- Ardından yeniden ilk yüzü iki kez sürtün.

-- İkinci yüzü de iki kez daha sürtün.

-- İlk yüzü ve ikinci yüzü birer kez daha kupanın altına sürtün.

-- Bıçakta kalan karbon kalıntılarını nemli bir bezle temizledikten sonra keskinleşmiş bıçağınızı keyifle kullanabilirsiniz.

Üç-üç-iki-iki-bir-bir adı verilen bu metodun en önemli özelliği bıçağın iki yüzünün de dengeli olmasını sağlamasıdır. Bu dengeyi kurmadığınız takdirde bıçağın bir yüzü diğerinden daha kalın olur. Bu nedenl her iki tarafı da bilerken aynı basıncı uyguladığınızdan emin olun. Eğer bıçağınızı dengesiz biler ve bir tarafının daha kalın olmasına neden olursanız o zaman bıçağınız malzemeleri kesmez, iter.

Kahve kupası bıçak bilemede ne kadar faydalı olursa olsun bir masatın yerini tutmaz. O nedenle bıçaklarınızın uzun ömürlü olması ve mutfakta işinizin kolaylaşması için bir masata yatırım yapmanızı tavsiye ediyoruz.