Mutfağınızın olduğundan küçük görünmesine neden olan hatalar

Buzdolabının kapağına çeşitli süsler yapıştırmak

Bir davetiye, dostlarınızla çekilen bir fotoğraf ya da minik kızınızın yaptığı güzel bir resim… Bunların hepsi buzdolabının kapağına asılan ve mutfağı daha sıcak bir yer haline getiren detaylar. Ama ne yazık ki kapağı böyle süslerle dolu bir buzdolabı mutfağınızın daha küçük görünmesine neden oluyor. Aynı şey çeşitli seyahatlerinizde topladığınız mıknatıslı süsler için de geçerli. Onları illa sergilemek istiyorsanız farklı bir odaya yerleştireceğiniz dekoratif bir metalik pano işinizi görecektir.

Kötü ışıklandırma

Kötü ışıklandırma ortamları karanlık bir hale getirmesinin yanı sıra özellikle mutfakların daha kirli ve dağınık görünmesine neden olur. Onun yerine mutfağınızı LED ampullerle aydınlatmaya çalışın. Bir diğer önemli nokta da tüm ampullerin aynı renkte olmasına dikkat etmektir.

Yağ lekeleri ve kalıntılar

Özellikle aspiratörünüzün bacası çekmiyor ve bütün o yağlı yemek buharını evin içine yayıyorsa, mutfağınızda kısa süre içinde yağlı yüzeylerle karşılaşabilirsiniz. O nedenle ocağınızın üstünü ve dolaplarınızı haftada bir kez yağ çözücülerle temizlemeyi ihmal etmeyin. Ancak çok fazla ovalamamaya da dikkat edin. Aksi takdirde yüzeylerin cilasını da kazıyabilirsiniz.

Tezgahtaki mutfak gereçleri

Kahve makinesi, ayaklı mikser, blender gibi mutfak gereçlerini sürekli tezgahın üzerinde tutma isteğinizi anlıyor ve hak veriyoruz. Ancak bütün bunların sürekli ortada durması fonksiyonel olmakla birlikte mutfakta daralma hissi yaratan bir durum. O nedenle düzenli olarak kullanmadıklarınızı dolaplarda saklamaya çalışın. Ancak parlak renkli bir mikser ya da ekmek kızartma makinesi dekoratif bir istisna olabilir. Yine de çok abartmamaya dikkat edin.

Yerdeki ıvır zıvırlar

Çöp kutuları, geri dönüşüme götürülecek ambalajlar, kedinin ya da köpeğin mama kabı, su damacanası gibi birçok yerde duran ıvır zıvır, mutfakta gereğinden fazla kalabalık yaratır. Aynı şey yerine yerleştirilmemiş bir mutfak adası ya da kahvaltı masasının altına yerleştirilmemiş sandalyeler için de geçerlidir.

Uyumsuz yer ya da duvar karoları veya mutfak gereçleri

Her açıdan uyumlu bir mutfak sahibi olmak çok gerçekçi bir hedef olmayabilir ama her şeyin birbirinden farklı olduğu bir mutfak da pek uygun bir durum değildir. Yer karolarınız, duvar karolarınız, tezgahınız, dolap kapaklarınız kendi başlarına çok şık birer ürün olabilir. Ama bir araya geldiklerinde uyumlu değillerse o zaman mutfağınız üzerinize üzerinize gelmeye başlayabilir.

Tezgahın üzerinde bırakılan malzemeler

Tuz, karabiber, sıvı yağ gibi malzemelerin ocağın yanında duruyor olması yemek yaparken işinizi kolaylaştırıyor olabilir ama aynı zamanda mutfağı tıklım tıkış bir hale getirmek de bu durumun yan etkisidir. Üstelik bu şişelerin ve kavanozların dış yüzeyi kısa sürede yağlı ve yapışkan bir hal aldığından pek hijyenik de değildir. Bu nedenle ocağın hemen yanında tezgahın üzerinde bulundurmak yerine en yakın kapaklı dolabı bu malzemeler için kullanmanızı tavsiye ederiz.

Deterjan şişeleri, süngerler, fırçalar

Ne kadar bulaşık makinesi kullanırsak kullanalım, elde yıkama deterjanımız, süngerimiz, fırçamız ve el sabunumuzdan da vazgeçemiyoruz. Bunları lavabonun etrafına dizip sürekli burada tutmak kullanım açısından pratik olmakla birlikte mutfağı dar gösteren şeylerden. Dahası deterjan şişelerinin altında kalan izler ve şişelerin arasındaki nem tezgahlara ve evyelere zarar veriyor hatta çürümeye yol açıyor. Bu tür eşyaları lavabonun altındaki dolapta saklamak ise hem pratik hem de derli toplu bir seçenek.

Kablolar ağı

Çok sayıda elektrikli aletin bulunduğu mutfaklarda kabloların kontrolden çıkıp evi istila etmesi normal bir durum. Bunu çözmenin öncelikli yolu kullanmadığınız aletleri ortadan kaldırmak hatta ihtiyaç sahiplerine bağışlamak. Onun dışında da yapı marketlerde satılan kablo düzenleme gereçlerini kullanmayı deneyebilirsiniz. Örneğin cırtcırtlı bantlar kablolarınızın derli toplu durmasına yardımcı olabilecek çözümlerdendir.

Yemek kitapları

Mutfak raflarından birini yemek kitapları kütüphanesine çevirmenin çok çekici bir fikir olduğunun farkındayız ama maalesef bu da ferah bir mutfak için iyi bir fikir değil. Hele ki üzerinde yağ ve domates lekeleri olan, yaprakları ıslanıp buruşmuş yemek kitaplarınızı mutfağa kesinlikle koymayın. Onun yerine bir kumaş torba içinde bir dolaba kaldırın. Aradığınız bir tarif varsa onun için de Hürriyet Lezizz Yemek Tarifleri sayfasını ziyaret edebilirsiniz.