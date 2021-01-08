Mutfağım küçük diye üzülmeyin! Bu ipuçlarıyla kocaman bir mutfağınız olacak

DUVARLAR VE PENCERELER

Mutfağın duvarlarına çengeller asın. Bu çengelleri önlük koleksiyonunuzu, kesme tahtalarınızı, kepçelerinizi ve daha nice şeyi asmak için kullanabilir hem dekoratif hem de yerden tasarruf sağlayan bir çözüm elde edebilirsiniz. Çengelleri doğrudan duvara monte etmek istemezseniz delikli bir panel kullanarak da aynı işi görebilirsiniz.

Dolaplarınızın açık olan yanlarını minik çengellerle donatıp buraya da bir şeyler asabilirsiniz. Aynı şekilde dolapların alt kısımlarını da bir rafa dönüştürebilir, manyetik bantları kullanarak küçük kavanozlarınızı buraya asmayı deneyebilirsiniz. Dolapların kapaklarının iç kısımları da tencere kapaklarını tutturmaya uygundur.

Bıçaklarınızı çekmeceye yerleştirmek tehlikeli olabilir. Ahşap bıçak sehpaları da tezgahın üzerinde fazla yer kapladığından size uygun olmayabilir. Bu durumda yapabileceğiniz en kolay şey mıknatıslı bir bıçak rafı alıp bıçaklarınızı da duvara asmak. Profesyonel mutfaklarda çok sık kullanılan bu yöntem yerden kazandırdığı gibi ev kazalarını da önleyecek.

Ocağın arkasındaki duvar da verimli kullanıldığında çok işe yarar bir alan olabilir. Buralara saksı benzeri kaplar monte edebilir, söz konusu kapların içine tahta kaşık, maşa gibi yemek pişirirken elinizin altında olması faydalı gereçlerinizi dizebilirsiniz.

Pencereli bir mutfağınız varsa çok şanslısınız çünkü iyi aydınlatılmamış bir mutfak olduğundan da küçük görünür. Peki pencerenin pervazını bir raf olarak kullanmaya ne dersiniz? Örneğin yemek kitaplarınızı ya da saksılarınızı buraya dizmeyi deneyebilirsiniz. Pencerenin önüne bir demir monte edip çengeller asarak bu alanı da kolayca kullanabilirsiniz.

DOLAPLAR VE RAFLAR

Dolapların içindeki raflarınızı çekmecelere çevirin. Özellikle derin dolaplarda rafın en arkasında ne olduğunu görmek biraz zordur. Bu nedenle özellikle küçük mutfaklarda raflarınızı sepetten çekmecelere dönüştürürseniz dolabın arkasına gömdüğünüz o kek kalıbını bulmak için zaman ve çaba harcamaktan kurtulabilirsiniz. Bir üstteki maddeye ek olarak raflarınızı daraltmanızı da tavsiye edeceğiz. Örneğin sadece bir sıra kavanozun sığabileceği genişlikte raflar kullanmaya çalışın. Böylece hem raflarınız mutfağınızı daraltmamış olur hem de siz arka sıradakilere ulaşmak gibi bir sorun yaşamazsınız.

Kileriniz yoksa kuru gıdalarınızı bir tatlı servis rafında ya da döner tepsinin üzerinde de tutabilirsiniz. Eğer bu rafları düzenli kullanırsanız mutfağınızdaki dolaplarda kendinize yer açmış ve şık görünen bir köşe elde etmiş olursunuz. Yemek yaparken her şeyin elinizin altında olması da cabası.

Tabaklarınız mutfak dolaplarınızı çok fazla işgal ediyorsa açık raf sistemini deneyin. Örneğin şık bir kitaplığı tabak rafı olarak düzenleyin. Bu rafın mümkünse tabanının çok geniş olmamasına bunun yerine yüksek olmasına da dikkat edin. Böylece çok fazla alan kaplamamış olursunuz. Bu rafa mutfakta yer yoksa yemek yediğiniz oda da uygun bir konumlandırma olabilir.

DAR ALANLAR

Küçük köşeleri boşa harcamayın. Buralara uygun ölçülerde raflar yaptırın ve ufak kavanozları yerleştirin. Böylece normalde bir işe yarmadığını düşündüğünüz ufak alanları bile kullanışlı hale getirebilirsiniz. Aynı şey dolaplarla duvarlar arasındaki dar boşluklar için de geçerlidir.

Tekerlekli mutfak arabaları da işinizi fazlasıyla kolaylaştırmaya yarar. Çok geniş olmadıkları halde rafları sayesinde birçok ürünü yerleştirmenize olanak sağladıkları gibi tekerlekli oldukları için evini içinde oradan oraya kolayca taşıyıp gerekmediği zaman elinizin altından kaldırabilirsiniz.

TAVAN BOŞLUKLARI

Mutfak dolaplarının üst kısımlarıyla tavan arasında genelde biraz boşluk olur. Bu kısımları sadece çok özel misafirler gelince çıkardığınız tepsileri ya da malzeme stoklarınızı depolamak için kullanabilirsiniz. Eğer görüntüden çekiniyorsanız o alana sığacak yükseklikteki sepetler hayatınızı kurtarabilir.

Buzdolabının üzerini de bir depolama alanı olarak kullanabilirsiniz. Ancak buranın düzenli durmasına dikkat edin. Aksi takdirde karmakarışık bir görünüm ortaya çıkabilir. Düzen konusunda kendinize güvenmiyorsanız burada da tavsiyemiz yine sepetlerden faydalanmanız şeklinde olacak.

MASALAR VE SANDALYELER

Mutfakta bir masaya yeriniz olmadığını düşünüyorsanız bir daha bakın. Belki de bir duvar, pencere pervazı ya da tezgah uzantısının kenarı açılır kapanır bir masayı monte etmenizi bekliyordur. Bu masayı ihtiyacınız olan zamanlarda açıp ihtiyacınız olmadığında katlayarak alan genişletebilirsiniz. Masa kadar sandalyelerin de katlanır olması önemlidir. Katlanan sandalyeleri kapatıp mobilyaların arkasına sıkıştırabilir, hatta duvarlara asıp hem dekoratif hem de verimli bir çözüm elde edebilirsiniz.

EKSTRALAR

Ocağınızın ve lavabonuzun üstü ekstra birer tezgah alanı olarak kullanılabilir. Bunun için tek ihtiyacınız olan geniş ve sağlam kesme tahtalarıdır. Özellikle kesme doğrama gibi ocağa ya da lavaboya ihtiyaç duymadığınız zamanlarda bu alanları kolayca kullanabilirsiniz.

Mutfağın uygun bir yerine ufak da olsa bir ayna asın. Astığınız ayna gelen ışığı yansıtıp mutfağınızın daha aydınlık olmasını sağlar.