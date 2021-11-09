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Haber Giriş: 09.11.2021 - 17:02 | Son Güncelleme:

Mütebbel nedir, nasıl yapılır? Kolay Mütebbel tarifi

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Mütebbel nedir, nasıl yapılır? Kolay Mütebbel tarifi

Mütebbel, közlenmiş patlıcan ve tahinin mükemmel uyumu bir lezzet. Özellikle de et yemeklerinin yanına çok yakışıyor. Bu nefis mezeyi hazırlarken limon yerine nar ekşisi de kullanabilirsiniz. Akşam sofranızın yıldızı olacak mütebbeli denemek isterseniz, tarifi hemen aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...

Ortadoğu, özellikle de Lübnan mutfağı dünyanın en zengin, en lezzetli mutfaklarından biri. Örneğin patlıcanla yapılan mütebbel isimli bu mezenin lezzetine doyum olmuyor. Bir tür tahinli beğendi olarak tarif edebileceğimiz mütebbelin malzemeleri ve yapılışı aşağıda. Mutlaka deneyin, çok beğeneceksiniz…

MÜTEBBEL TARİFİ

Patlıcanları közleyip soğuması için bekletin.

Kabuklarını soyup ince ince doğrayın ve bir kaseye alın.

Sarımsakları da ezip patlıcanların üzerine ekleyin.

Daha sonra tahin, limon suyu, yoğurt, zeytinyağını, karabiber ve tuzu da ilave edip karıştırın.

Servis tabağına alın ve dilerseniz üzerini maydanoz ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun...

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