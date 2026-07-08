Musakka nasıl yapılır? Yanına ne gider? “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Musakka, kızarmış patlıcanların bol malzemeli ve baharatlı kıymalı harçla buluştuğu, geleneksel mutfağımızın en sevilen tencere yemeklerinden biri oluyor. Patlıcanın ve kıymanın enfes uyumuyla hazırlanıp dumanı üstünde sunumuyla sofraya geldiği anda iştahları açıyor. Bu nefis lezzet, yanına eklenecek uyumlu eşlikçilerle sofralarınızı ziyafete çeviriyor. Musakkanın yanına çok yakışan sıcacık bir çorbadan, geleneksel bulgur pilavına, ferahlatıcı salata ve mezeye kadar en leziz tarifleri bir araya getirdik. İşte, 5 nefis seçenek eşliğinde videolu musakka tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...
MUSAKKA NASIL YAPILIR?
Geleneksel mutfağımızın en sevilen klasiklerinden biri olan musakka, kızarmış patlıcanların bol malzemeli ve baharatlı kıymalı harçla buluştuğu tam bir ziyafet yemeğidir.
MUSAKKANIN YANINA YAKIŞAN 5 LEZİZ TARİF:
YAYLA ÇORBASI
Evde bulunan birkaç malzemeyle hazırlayabileceğiniz yayla çorbası, sofralara sıcacık bir başlangıç seçeneği sunuyor.
BULGUR PİLAVI
Bulgur pilavı, sofralarımızda her yemeğin yanında keyifle yeniyor. Soğanla kavrulup tereyağı ve salçayla lezzetini bulan bulgur, kolay hazırlanışıyla nefis bir pilav seçeneği oluyor.
ÇOBAN SALATA
Çoban salata, taze sebzelerin bol limonlu ve zeytinyağlı sosla harmanlanmasıyla hazırlanıp sofraların en sevilen eşlikçileri arasında yer alıyor.
KURU CACIK
Sofralarımızın en sevilen mezelerinden biri olan kuru cacık, süzme yoğurt ve taze salatalıkların çıtırlığıyla hazırlanıp damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor.
HÖŞMERİM
Peynir helvası olarak da bilinen bu nefis tatlı, altın sarısı rengi ve iştah açıcı kokusuyla hem çay saatlerinizin hem de yemek sonrası ikramlarınızın en lezzetli eşlikçisi oluyor.