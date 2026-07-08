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Musakka nasıl yapılır? Yanına ne gider?

Musakka nasıl yapılır? Yanına ne gider?

Lezizz
Lezizz
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Musakka, kızarmış patlıcanların bol malzemeli ve baharatlı kıymalı harçla buluştuğu, geleneksel mutfağımızın en sevilen tencere yemeklerinden biri oluyor. Patlıcanın ve kıymanın enfes uyumuyla hazırlanıp dumanı üstünde sunumuyla sofraya geldiği anda iştahları açıyor. Bu nefis lezzet, yanına eklenecek uyumlu eşlikçilerle sofralarınızı ziyafete çeviriyor. Musakkanın yanına çok yakışan sıcacık bir çorbadan, geleneksel bulgur pilavına, ferahlatıcı salata ve mezeye kadar en leziz tarifleri bir araya getirdik. İşte, 5 nefis seçenek eşliğinde videolu musakka tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...

Musakka nasıl yapılır Yanına ne gider
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MUSAKKA NASIL YAPILIR?

Geleneksel mutfağımızın en sevilen klasiklerinden biri olan musakka, kızarmış patlıcanların bol malzemeli ve baharatlı kıymalı harçla buluştuğu tam bir ziyafet yemeğidir.

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MUSAKKANIN YANINA YAKIŞAN 5 LEZİZ TARİF:

YAYLA ÇORBASI

Musakka nasıl yapılır Yanına ne gider

Evde bulunan birkaç malzemeyle hazırlayabileceğiniz yayla çorbası, sofralara sıcacık bir başlangıç seçeneği sunuyor.

Gözden KaçmasınYayla çorbası tarifi (Videolu)Yayla çorbası tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

BULGUR PİLAVI

Musakka nasıl yapılır Yanına ne gider

Bulgur pilavı, sofralarımızda her yemeğin yanında keyifle yeniyor. Soğanla kavrulup tereyağı ve salçayla lezzetini bulan bulgur, kolay hazırlanışıyla nefis bir pilav seçeneği oluyor.

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ÇOBAN SALATA

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Musakka nasıl yapılır Yanına ne gider

Çoban salata, taze sebzelerin bol limonlu ve zeytinyağlı sosla harmanlanmasıyla hazırlanıp sofraların en sevilen eşlikçileri arasında yer alıyor.

Gözden KaçmasınÇoban salata tarifiÇoban salata tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

KURU CACIK

Sofralarımızın en sevilen mezelerinden biri olan kuru cacık, süzme yoğurt ve taze salatalıkların çıtırlığıyla hazırlanıp damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor.

Gözden KaçmasınKuru cacık tarifi (Videolu)Kuru cacık tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

HÖŞMERİM

Musakka nasıl yapılır Yanına ne gider

Peynir helvası olarak da bilinen bu nefis tatlı, altın sarısı rengi ve iştah açıcı kokusuyla hem çay saatlerinizin hem de yemek sonrası ikramlarınızın en lezzetli eşlikçisi oluyor.

Gözden KaçmasınHöşmerim tarifiHöşmerim tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

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