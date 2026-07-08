Musakka nasıl yapılır? Yanına ne gider?

Musakka, kızarmış patlıcanların bol malzemeli ve baharatlı kıymalı harçla buluştuğu, geleneksel mutfağımızın en sevilen tencere yemeklerinden biri oluyor. Patlıcanın ve kıymanın enfes uyumuyla hazırlanıp dumanı üstünde sunumuyla sofraya geldiği anda iştahları açıyor. Bu nefis lezzet, yanına eklenecek uyumlu eşlikçilerle sofralarınızı ziyafete çeviriyor. Musakkanın yanına çok yakışan sıcacık bir çorbadan, geleneksel bulgur pilavına, ferahlatıcı salata ve mezeye kadar en leziz tarifleri bir araya getirdik. İşte, 5 nefis seçenek eşliğinde videolu musakka tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...

Haberin Devamı

MUSAKKA NASIL YAPILIR?

Geleneksel mutfağımızın en sevilen klasiklerinden biri olan musakka, kızarmış patlıcanların bol malzemeli ve baharatlı kıymalı harçla buluştuğu tam bir ziyafet yemeğidir.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Gözden Kaçmasın Musakka tarifi (Videolu) TARİFİ GÖRÜNTÜLE

MUSAKKANIN YANINA YAKIŞAN 5 LEZİZ TARİF:

YAYLA ÇORBASI





Evde bulunan birkaç malzemeyle hazırlayabileceğiniz yayla çorbası, sofralara sıcacık bir başlangıç seçeneği sunuyor.

Gözden Kaçmasın Yayla çorbası tarifi (Videolu) TARİFİ GÖRÜNTÜLE

BULGUR PİLAVI





Bulgur pilavı, sofralarımızda her yemeğin yanında keyifle yeniyor. Soğanla kavrulup tereyağı ve salçayla lezzetini bulan bulgur, kolay hazırlanışıyla nefis bir pilav seçeneği oluyor.

Gözden Kaçmasın Bulgur pilavı tarifi (Videolu) TARİFİ GÖRÜNTÜLE

ÇOBAN SALATA

Haberin Devamı





Çoban salata, taze sebzelerin bol limonlu ve zeytinyağlı sosla harmanlanmasıyla hazırlanıp sofraların en sevilen eşlikçileri arasında yer alıyor.

Gözden Kaçmasın Çoban salata tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

KURU CACIK

Sofralarımızın en sevilen mezelerinden biri olan kuru cacık, süzme yoğurt ve taze salatalıkların çıtırlığıyla hazırlanıp damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor.

Gözden Kaçmasın Kuru cacık tarifi (Videolu) TARİFİ GÖRÜNTÜLE

HÖŞMERİM





Peynir helvası olarak da bilinen bu nefis tatlı, altın sarısı rengi ve iştah açıcı kokusuyla hem çay saatlerinizin hem de yemek sonrası ikramlarınızın en lezzetli eşlikçisi oluyor.