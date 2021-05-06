Muş Yemekleri - Muş'da Ne Yenir Ve Neyi Meşhur? Muş Mutfağı Yemeklerinin İsimleri Ve Listesi

Muş bugün pek çok kişi tarafında sık ziyaret edilen bir il olmaktadır. Fakat bu ziyaretlerin birçoğu muş ilinin mutfağının tüm çeşitlerini tadamamaktadır.

Muş Mutfağı Yemeklerinin İsimleri ve Listesi

Muş ili hem doğal hem de coğrafi etkilerden dolayı oldukça soğuk bir il olmaktadır. Bu nedenle oldukça farkı yemeklerde bu ilde bulunmaktadır. En çok sevilen ve birçok kişi taralında tüketilen yemeklerin başında şu yemekler olmaktadır:

Ot Çorbası

Muş Peyniri

Muş Böreği

Keşkek

Muş Köftesi

Domatesli Lahana Dolması

Patlıcan Kebabı

İşkembe Çorbası

Muş İrmik Helvası

Ot Çorbası

Oldukça soğuk bir il olan Muş ili için bağışıklık son derece önemli olmaktadır. Bu nedenle sık sık çorba tüketilmektedir. İçinde doğada bulunana ve birçok çeşit ot bulunana Ot çorbası oldukça yararlı olmaktadır. Soğuk muş akşamlarında oldukça lezzetli olan bu yemek aynı zamanda bağışıklıkların güçlenmesine de neden olmaktadır.

Muş Peyniri

Muş peyniri doğuda doğal şartlarda yaşayan ve gezen ineklerin sütlerinden oluşan bir peynir çeşidi olmaktadır. Bu peynir genellikle muş dağlarında ve ovalarında gezen ineklerin otları tüketmesi isle birçok farklı oyun mineral açıdan peynirde olasıdanım sağlamaktadır. Hafif yağlı olan bu peynir oldukça faydalı olduğu bilindiği gibi içinde birçok da yararlı antikorlar bulundurmaktadır. Bazı muş peynirleri uzun süre mahzenlerde beklenilerek küflü tüketilmektedir. Bu küf oldukça yararlıdır.

Muş Böreği

Muş böreği baklava hamurundan daha kalın fakat oldukça hafif bir yemek olmaktadır. Yine peynirli ve patatesli çeşitleri bulunmaktadır. Genellikle saç üzerinde yapılmaktadır. Hamuru dinlenmeden mayası az şekilde yapılmaktadır. Tandırda pişen türleri de Muş ilinde bulunmaktadır.

Keşkek

Genel olarak muş düğünlerine vazgeçilmez yiyeceklerden biri de keşkek olmaktadır. Keşkek birçok farklı yerde farklı usullerle yapılmaktadır. Muş keşkeği içinde et suyu ve buğday bulunmaktadır. Bu yemek içinde bulundurduğu et ve kıyma ile de bolca protein bulundurmaktadır.

Muş Köftesi

Muş köftesi İnegöl köftesi ile oldukça benzer olmaktadır. Düve etinden yapılan bu köfte daha çok mangal ocakları üzerinde pişmektedir. Ayrıca köfte içinde bolca baharat da bulundurmaktadır. Köz acı biber yanında ayran ile servis edilmektedir.

Domatesli Lahana Dolması

Lahana Muş ilinde doğal olarak yetişen ve pek çok farklı temeği yapılan bir sebze olmaktadır. İlk olarak domates püresinin bulgur ve pirinç ile hafif pişmesinin ardında içine bolca tereyağı atılır. Sonrasında ise daha lezzetli olması için lahana yapraklarında sarılmaktadır. Oldukça büyük olan bu sarma oldukça da doyurucu bir yemek olmaktadır. Sarımsaklı yoğurt ve isteğe göre sos servis edilmektedir.

Patlıcan Kebabı

Türkiye’nin hemen her yerinde patlıcan kebabı yapılmaktadır. Fakat Muş iline özel olan ve tepsiye dizilen Patlıcan kebabı oldukça farklı olmaktadır. Muş yöresinde ait olan etlerin kıyma haline gelmesi ile bir köfte ve patlıcanın birleşmesi olarak düşünülebilir. Bu yemek genellikle yerel muş fırınlarından yapılmaktadır. Oldukça lezzetli ve doyurucu bir gıda olan bu yemek pek çok kişi tarafından tüketilmektedir.

İşkembe Çorbası

Hayvanın midesinde yapılan bu yemek pek çok kişiye ön yargı ile yaklaşmasında neden olur. Fakat genel olarak sirke ve su ile oldukça temiz olan işkembe bir de süt içinde beklemektedir. Tekrar tertemiz olan işkembe birde kaynatılmaktadır. Son olarak sarımsak ile çorbası yapılan bu yemek pek çok kişi tarafında afiyetle tüketilir. Yeğin en önemli özelliği ise hemen içine giren tüm yiyeceklerin muş yöresinde doğal yetişmiş olmasıdır. Ayrıca Muş İşkembe çorbası birçok ödül de almıştır.

Muş İrmik Helvası

Genellikle muş ilinde tutulan ve göllerde doğal beslenen balıklardan sonra yenilen bir tatlı olarak helva bilinmektedir. Bu helva içine irmik yerine un katılmaktadır. Bu nedenle birçok kişi tarafında a oldukça hafif bir tatlı çeşidi olarak bilinmektedir.