Son zamanlarda adını sıklıkla duyduğumuz müren balığı mutfaklarımızda genellikle kullandığımız bir balık türü olmasa da şifalı bir balık olduğu bilinir. Hatta Yunan tıbbında müren balığı ile ilaçlar yapıldığı da duyulmuştur. Peki, Müren balığı yenir mi, nasıl pişirilir? İşte müren balığı ileilgili merak edilenler…

Müren balığı yenir mi, zehirli mi?

Etçil ve yırtıcı bir balık türü olan müren kaya kovuklarında, mercan resiflerinde ve mağaralarda yaşar. Boyu 2 metreye kadar çıkabilen müren balığı, tahrik edildiğinde oldukça saldırgan bir balık olan müren, bilindiğinin aksine zehirli bir balık değildir.

Müren balığı nasıl temizlenir?

Müren balığı nispeten daha kirli sularda avlandığı için diğer balıklara göre farklı bir temizleme yöntemi vardır. İnce, uzun ve kalın bir derisi olan müren balığının önce derisi temizlenir. Balığın derisini temizlemek için balık başından tel yardımı ile yüksek bir yere asılır. Yüzme işlemi için keskin bir bıçak ve kerpeten kullanmak gerekir. Derisi yüzüldükten sonra iç organlarını ve balığın karın bölgesindeki yumuşak yeri kesilir. Kafası yenilmediği için kafasını kesmek ve kuyruk kısmından bir, bir buçuk karışı kesmek gerekir. İç kısmını temizleyip başını kestikten sonra yüzgecinin çıkarılması gerekir. Yüzgeç her iki yanından bıçakla kesilir, ardından kerpetenle çıkarılır. Balığı temizleme işleminden sonra pişirme yöntemine göre parçalara ayrılır.

Müren balığı nasıl pişirilir?

Müren avlanması zor ve tehlikeli bir balık olduğu için halk arasında pek fazla tüketilmez. Ancak eti lezzetlidir. Izgarası ve tavada yapımı ünlüdür. Müren balığı pişirileceği zaman sirkeli suda 2-3 saat arası bekletilir ve etler süzülmeye bırakılır. Bu arada sos hazırlanır. Yoğurt, yumurta, salça ve çeşitli baharatlarla hazırlanan karışım balığa sürülür ve ister tavada ister ızgarada pişirilebilir.

Müren balığı tarifi

Tavada müren hazırlamak için; bir kaseye yumurta kırın ve akışkan bir kıvama gelene kadar çırpın. Dilimleri önce yumurtaya sonra da una batırarak az yağda kızartın. Bol yeşillik ile müren balığını servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.