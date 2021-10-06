Mürdüm eriği nasıl kurutulur ve saklanır? Evde fırında mürdüm eriği kurutma ipuçları

Erik, hem yaş hali ile hem de kurutulmuş hali ile sık sık tüketilen besinlerden bir tanesidir. Bununla birlikte mürdüm eriğinin çok sayıda faydası bulunmaktadır. Sağlamış olduğu faydalar ise eriğe olan talebi büyük ölçüde artırmaktadır.

Evde Erik Nasıl Kurutulur?

Eriğin içindeki besin değerlerine ve insan vücuduna olan katkıları oldukça fazla olmaktadır. Evde erik kurutmak esasında bir hayli basit bir süreçtir. Mürdüm eriğinin ev içerisinde kurutulabilmesi için çok sayıda teknik bulunmaktadır.

Tek yapılması gerekli olan ise adımların takip edilmesidir. Bu kolay yöntemler ile evde kolay bir şekilde erik kurutulabilmektedir. Erik kurutmada kullanılmakta olan iki ayrı yöntem bulunmaktadır. Bunlardan ilkinde, eriğin içindeki çekirdek çıkartılmaktadır. İkincisinde ise çekirdek içinde bırakılmaktadır ve bu şekilde kurutulmaktadır.

Mürdüm Eriği Fırında Nasıl Kurutulur?

Eriği fırın içerisinde kurutmak yaklaşık olarak 4 saat kadar sürmektedir. Bunun için gerekli olan malzemeler ise; mürdüm eriği, fırın tepsisi, fırın kağıdı ve buzdolabı poşetidir. İlk olarak erikler iyice yıkanır ve ortadan ikiye kesilir. İç kısımlarında yer alan çekirdekler çıkartılır. Fırın tepsisinin içerisine yağlı kağıt serilir ve üzerine de kabuk bölümleri yukarı fırın kağıdına gelecek biçimde aynı zamanda da erikler birbirlerine değmeyecek şekilde dizilir.

Fırın tepsisi 200 dereceye ayarlanmış olan fırına verilir yaklaşık olarak 3 ile 4 saat kadar fırında pişirilir. Bu süre fırının çeşidine göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu sürede ise eriklerin fırının içerisinde yanıp yanmadığı da kontrol edilmelidir. Süre dolunca fırın kapatılır ve erikler gece süresince fırının içerisinde kalır. Ertesi gün kurutulmuş olan erikler yenecek kadar olan miktarda buzdolabı poşetlerinin içerisine konulur. Daha sonra da poşetin ağzı bağlanır.

Kurutulmuş Erikler Nasıl Saklanmalıdır?

Kurutulmuş erikler, oda sıcaklığı içerisinde sıkı bir kapak aracılığıyla bir kapta saklanabilmektedir. Meyvelerin incelenmesi ve kusurları olmayan yalnızca iyi örneklerin seçilmesi gerekmektedir. Bir cam kavanoz alınarak kuru meyveler ile doldurulması gerekmektedir. Kavanozun kapağı dikkatli bir şekilde sıkılanmalıdır. Meyve ile doldurulmuş olan kavanoz serin ve karanlık olan bir yere konulmalıdır. Kurutulmuş erikleri kağıt torbalarda veya keten torbalarda saklamak mümkündür. Bu seçenek, sadece odada karınca, güve ya da diğer zararlı böcek izleri mevcut değilse uygun olmaktadır.

Kumaş torbalarına kuru meyveler ile doldurulur ve bağlanır. Kuru erik ayrı olarak ön işlem gerektirmeyen kağıt torbaları içerisinde de saklanabilmektedir. Bu yaklaşım meyvelerin küflenmesini ve bozulmasını önlemektedir. Bir başka yöntem ise buzdolabında depolamadır. Özellikle sıcak mevsimlerde, kuru erik buzdolabında en iyi biçimde saklanmaktadır. Meyveler ayrılır ve plastik kaplara ya da cam kavanozlara dağıtılır. Her hafta kabın iç kısımlarındaki nemin birikip birikmediğinin kontrol edilmesi gerekmektedir. Eğer böyle işaretler var ise, o zaman kapasitenin değiştirilmesi gerekmektedir. Bu şekilde meyveler ayrıca kurutulur ve tekrar paketlenir.

Mürdüm Eriğinin Faydaları Nelerdir?

Mürdüm eriği çok sayıda faydayı bünyesinde bulundurmaktadır. Öncelikle mürdüm eriğinin en önemli özelliği vücut direncini artırmasıdır. İçeriğinde bulunan yüksek miktardaki C vitamininin sayesinde özellikle de mevsim geçişleri durumunda karşılaşılabilen enfeksiyonlara karşı vücudu büyük ölçüde korumaktadır. Bağışıklığı güçlendirirken aynı zamanda vücudun çok daha zinde kalmasına yardımcı olmaktadır. Kan yapıcı niteliği olduğu bilinmekte olan mürdüm eriği, tansiyon ile kötü kolesterolü düşürücü etki göstermektedir.