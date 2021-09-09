Muradiye çorbası nasıl yapılır? Bursa Muradiye çorbası tarifi, malzemeleri ve yapılışı

Hem sebzeli hem tavuklu hem de terbiyeli bir çorba olan Bursa Muradiye çorbası, özellikle soğuk kış günlerinde hastalıklardan koruyabilecek şifalı bir çorbadır. Peki Bursa mutfağına ait olan Muradiye çorbası nasıl yapılır? İşte Muradiye çorbası tarifi, malzemeleri ve yapım aşamaları…

Muradiye Çorbası Malzemeleri

Yarım tavuk göğüs

1 adet kabak

1 adet havuç

4 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı arpa şehriye

2 yemek kaşığı un

50 gram tereyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Muradiye Çorbası Nasıl Yapılır?

Tavuk etini küçük küpler halinde doğrayın ve tencerede hafifçe soteleyerek mühürleyin.

Kabak ve havuçları da küp küp doğrayın ve tereyağıyla birlikte tavuklara ilave edin.

Birkaç dakika daha soteledikten sonra üzerine suyunu ekleyin.

Çorba pişmeye devam ederken un ve yoğurdu ayrı bir kasede iyice çırpın.

Çorbanın suyundan alıp ılıştırdıktan sonra tencereye ilave edin.

2 yemek kaşığı arpa şehriyeyi de çorbanıza ekleyin.

Şehriyeler de pişip kabarınca çorbanızı ocaktan alıp tuz ve biberle tatlandırın.

Soğutmadan servis yapın, afiyet olsun…