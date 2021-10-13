Mumbar nasıl temizlenir? Evde kuzu şırdan nasıl temizlenir?

Mumbar yemeği hayvanların kalın bağırsağından yapılan bir yemek çeşididir. Bu yemeğin lezzetli olmasının en önemli koşulu ise temizliğinin doğru yapılması olacaktır.

Mumbar Nasıl Temizlenir?

Mumbar yemeğini hazırlamak oldukça yorucu olabilmektedir. Yemek öncesi bir temizlik aşaması bulunur. Zehirlenme gibi sorunların yaşanmaması için bağırsağın dikkatli bir şekilde temizlenmesi gerekir. Taze olarak bağırsaklar alındıysa bunlar ayrı bir kaba konur. Kabın büyük olması rahat yıkanması açısından önemlidir.

Bağırsakların içine ince hortum tutularak içindeki pisliklerin bir yere akıtılması işlemi yapılır. Taze bağırsağı en kolay şekilde temizlemek için bağırsağın kurumadan temizlenmesi gerekir. Hortumun ucunu bağırsağın bir ucuna takarak tüm pisliklerin tazyikli suyla gitmesini sağlayabilirsiniz. Bağırsağın bir ucu kesildiği takdirde, bağırsak temizliği kolay bir şekilde yapılır.

Bu temizlik işlemi tamamlandıktan sonra bir tencerede su koyarak kaynatın. Suyu kaynadıktan sonra kapatın. İçine bir miktar tuz ve sirke ilave edin. Bağırsakları bu suyun içine koyun. Bir gün kadar bu suyun içinde bırakın. Bir gün suyun içinde kalan bağırsakların bakterileri büyük ölçüde gidecektir.

Bağırsakların içini tekrar tazyikli su ile yıkayarak kalan her türkü bakterinin gitmesini sağlayabilirsiniz. Tazyikli su ile en son kalıntıları ortadan kaldırmak mümkün olur. Temizlenmeden dondurulmuş halde gelen bağırsaklarında iyi bir şekilde temizlenmesi gerekir. Mumbar kaynar suyun içerisinde 15 dakika kaynatılır. Bu şekilde mikropların öldürülmesi sağlanır.

Kaynama veya suda bekleme işlemi sırasında ilave edilen tuz, sirke gibi maddelerden arındırılması için iyi yıkanması gerekir. Yemeği yapılmadan önce mumbarın zarı yırtılarak çıkarılır. Mumbarın zardan tam olarak temizlenmesi gerekir. Mumbarın üzerinde yapışık olan şeffaf kısım yağ tabakasıdır.

Mumbar yapımını öncesi zarın tam olarak temizlenebilmesi gerekir. Mumbar yapımı meşakkatli bir süreç olarak bilinir. Bazı aletler yardımıyla mumbarın zarının ayrılması gerekir. Mumbar lavaboda bol su ile yıkanır. Zarı ayrılan ve yıkanan mumbar tekrar başka bir yerde suyun içine konur. Zar temizlendikten sonra da yapılan temizleme işleminin birkaç kez tekrarlanması gerekir.

Mumbarı temizleme aşamasında suda yağ kalmayıncaya kadar temizlik işlemi devam eder. Suyun bulanık olmaması gerekir. Bu aşamaya kadar temizlik işlemi devam eder. Mumbarı temizlediğiniz yerleri daha sonra mutlaka dezenfekte etmeniz gerekir. Hatta klor ile temizlemek faydalı olacaktır. Temizlik sonrası ortaya çıkan atıklar çöp sepetine atılmalıdır. Elleri de iyi bir şekilde temizlemek gerekir. Ellerin iyi temizlenmemesi hastalıklara neden olabilir.

Evde Kuzu Şırdan Nasıl Temizlenir?

Kuzu Şırdan yapmadan önce kuzunun Şırdan doğru şekilde temizlenmelidir. Her iki tarafı da sıcak ve soğuk suyla birden fazla yıkanmalıdır. Yıkama sırasında tuz ile ovmak etkili olacaktır. Hortum şeklinde olan yüzeyler tersine çevrilerek temizlenir. Temizlik işlemi bittikten sonra ise 2- 3 saat tuzlu, limonlu suda bekletilir. Tuzlu sudan sonra yıkama işlemi yapılır.

Bağırsak kısımları inek, koyun gibi hayvanların midelerinde bulunan dört kademeden sonuncusuna verilen isimdir. İşkembe, börkenek, kırkbayır, Şırdan midenin bağırsak kısmına en yakın olan yeridir. Midenin bu kısmı doğru şekilde temizlendikten sonra baharatlarla harmanlanmış pirinç ile doldurulur. Daha sonra ağız kısmı dikilir. Salçalı su içinde pişirilir. Bu şekilde Şırdan dolması yapılır. Üzerine isteğe göre çeşitli baharatlar serpilir.