Mükemmel çırpılmış yumurtanın peşinde
Çırpılmış yumurta tahmin edilenin aksine yapılışı en zor yumurta çeşitlerinden biri. Tabii ki yumurtayı kırıp tavaya dökmek ve karıştırmak kolay bir iş ancak mükemmel çırpılmış yumurtanın o pişmiş ama nemini ve parlaklığını kaybetmemiş dokusunu yakalamak çok zor. Sizin için mükemmel çırpılmış yumurta arayışında çok işinize yarayacak bazı ipuçları derledik.
İyice çırpın
Yumurtaları tavaya dökmeden önce sarısıyla beyazı tamamen kaynaşana kadar iyice çırpın. Bu aşamada içine tuz da ekleyin. Ardından yumurtaları 10 dakika kadar bekletip daha sonra pişirmeye alın.
Tam pişmeden ocaktan alın
Yumurtalarınızı yüzde 85-90 pişme seviyesindeyken ocaktan alın ve tavanın sıcağıyla pişme sürecinin tamamlanmasını bekleyin.
Peynir ekleyin
Özellikle taze lor gibi bir peynir tercih edin. Yumurtanızı bir önceki aşamada belirttiğimiz gibi ocaktan aldığınız anda içine birkaç kaşık lor koyduğunuzda ekstra yumuşak bir kıvam elde eder ve kusurları kapatabilirsiniz. Lor yerine krem peynir veya labne gibi sürülebilen peynirler de kullanabilirsiniz.
Tereyağı kullanın
Yumurtaları ayrı bir yerde tuz ve karabiberle çırpıp tavaya dökmeden önce cömert bir miktar tereyağı eritin. Zeytinyağı ya da diğer sıvı yağlarla tereyağının yarattığı etkiyi yaratamazsınız.
Mayonez kullanın
Kullandığınız tereyağı miktarını azaltıp eksiği mayonezle de tamamlayabilirsiniz. Mayonez de kremamsı bir etki yaratacak.
Döküm tava kullanın
Döküm tava kullanır ve yumurtaları pişirmeden önce tavayı güzelce ısıtırsanız yumurtalarınız çok kısa bir süre içinde pişeceğinden yumuşak ve pürüzsüz kalacak.
Benmaride pişirmeyi deneyin
Döküm tavanın tam aksine benmaride yumurtalarınız çok yüksek sıcaklıklarla temas etmeden yavaş yavaş pişecek. Biraz sabır isteyen bu yöntemle de güzel sonuçlar elde edebilirsiniz.
Spatula kullanın
Yumurta yaparken silikon spatula kullanmaya çalışın. Spatula yardımıyla kenarları içeri doğru toplayarak dengeli bir pişme elde etmeye çalışın.