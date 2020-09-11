Mükemmel çırpılmış yumurtanın peşinde

İyice çırpın

Yumurtaları tavaya dökmeden önce sarısıyla beyazı tamamen kaynaşana kadar iyice çırpın. Bu aşamada içine tuz da ekleyin. Ardından yumurtaları 10 dakika kadar bekletip daha sonra pişirmeye alın.

Tam pişmeden ocaktan alın

Yumurtalarınızı yüzde 85-90 pişme seviyesindeyken ocaktan alın ve tavanın sıcağıyla pişme sürecinin tamamlanmasını bekleyin.

Peynir ekleyin

Özellikle taze lor gibi bir peynir tercih edin. Yumurtanızı bir önceki aşamada belirttiğimiz gibi ocaktan aldığınız anda içine birkaç kaşık lor koyduğunuzda ekstra yumuşak bir kıvam elde eder ve kusurları kapatabilirsiniz. Lor yerine krem peynir veya labne gibi sürülebilen peynirler de kullanabilirsiniz.

Tereyağı kullanın

Yumurtaları ayrı bir yerde tuz ve karabiberle çırpıp tavaya dökmeden önce cömert bir miktar tereyağı eritin. Zeytinyağı ya da diğer sıvı yağlarla tereyağının yarattığı etkiyi yaratamazsınız.

Mayonez kullanın

Kullandığınız tereyağı miktarını azaltıp eksiği mayonezle de tamamlayabilirsiniz. Mayonez de kremamsı bir etki yaratacak.

Döküm tava kullanın

Döküm tava kullanır ve yumurtaları pişirmeden önce tavayı güzelce ısıtırsanız yumurtalarınız çok kısa bir süre içinde pişeceğinden yumuşak ve pürüzsüz kalacak.

Benmaride pişirmeyi deneyin

Döküm tavanın tam aksine benmaride yumurtalarınız çok yüksek sıcaklıklarla temas etmeden yavaş yavaş pişecek. Biraz sabır isteyen bu yöntemle de güzel sonuçlar elde edebilirsiniz.

Spatula kullanın

Yumurta yaparken silikon spatula kullanmaya çalışın. Spatula yardımıyla kenarları içeri doğru toplayarak dengeli bir pişme elde etmeye çalışın.