Mükemmel bir Türk kahvesi yapmanın sırrını açıklıyoruz

Türk kahvesinin köpüklü ve lezzetli olması için uyulması gereken ilk kural taze kahve kullanmak. Eğer imkanınız varsa taze çekilmiş kahve kullanın, yoksa paketi yeni açılmış kahve tercih edin. Ne kadar marifetli olursanız olun, bayat kahveyle iyi bir sonuç alamazsınız.

Eğer paketini açtığınız kahveyi hemen tüketemeyecekseniz saklama koşullarına çok dikkat edin. Türk kahvesi kokusuz, serin ve kuru bir yerde saklanmalıdır. Uygun şartlarda saklanmayan kahvenin kokusu ve tadı değişmeye başlar.

Türk kahvesi yaparken kullandığınız su da kahveniz kadar önemlidir. Kireçsiz, klorsuz tatlı su ile kahveden daha iyi sonuç alırsınız. Suyunuzun soğuk olması da önemlidir. Soğuk suyla yapılan kahve daha iyi köpürür.

Kahve-su oranı da çok önemlidir. 1 fincan kahve için cezveye 2 çay kaşığı Türk kahvesi koymalısınız. Kahvenin suyunu da fincanla ölçerek koymanız hata yapmanızı önler. Ancak suyu koyarken fincanları ağzına kadar doldurmayın; kahve piştiğinde telve ve köpüğün fincanınızın bir kısmını dolduracağını unutmayın. Şeker oranını ise tercihe göre ayarlayın. Ancak genel olarak sade kahveye hiç şeker atılmazken, az şekerli kahveye yarım, orta şekerli kahveye 1, şekerli kahveye ise 2 küp şeker atılır.

Hayalinizdeki kahveyi yapabilmenizin bir diğer kuralı da iyice karıştırmaktır. Kahve, su ve tercihinize göre şekeri cezveye ekledikten sonra 30 saniye kadar karıştırıp iyice homojenleşmesini sağlayın. Unutmayın, kahveyi ateşe koyduktan sonra bir daha karıştırmayacaksınız.

Dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta da kahvenizi kısık ateşte pişirmek. Zira yüksek ateş kahvenin hemen kabarıp taşmasına neden olur.

Cezvenizi ocakta tutma süreniz de önemli. Cezveyi ocaktan almak için kahvenin tamamen kabarmasını beklemeyin. Hafifçe kabarıp üzeri köpüklendiğinde bu köpüğü fincanlara bölüştürüp cezveyi yeniden ocağa koyarak kahvenizi pişirmeye devam edin.

Köpüğü ve kahveyi fincanlara bölüştürürken yavaş yavaş ve fincanın kenarından dökmeye dikkat etmelisiniz. Bir anda ve fincanın ortasına doğru dökülen kahve, köpüğün dağılıp sönmesine neden olur.