Mükemmel bir somon nasıl pişirilir?

Izgara somon

Izgara, lezzetli bir somon pişirebilmek için en kolay ve en pratik yöntemlerden biridir. Başlamak için, fırının ızgara ayarını açın ve önceden ısıtın. Fırınınızın en üst bölmesine bir fırın rafı yerleştirin, böylece somon, ısıyı direk alacak ve aynı zamanda yanmadan ağır ağır kızarmış olacak.

Filetolarınızı alüminyum folyoya veya yağlı kağıt üzerine koyun ve tuz, karabiber ve istediğiniz diğer baharatlarla harmanlayın. Aromasının daha iyi olabilmesi için sarımsak eklemeyi de düşünebilirsiniz. Balığınızı nasıl tercih ettiğinize bağlı olarak 8 ila 10 dakika kadar pişirin. Somonun hazır olup olmadığını bir çatalla filetonun köşesine bastırarak kontrol edebilirsiniz. Eğer pişmemişse fırında biraz daha bekletebilirsiniz.



Fırında

Kızartmaya benzer şekilde, pişirme de ustalaşması çok kolay ama özeldir. Küçük parçalı filetolar yerine büyük bir fileto tadı ve görünümüyle hafızalarda yer etmenizi sağlayabilir.

175 dereceye ayarladığınız fırınınızı önceden ısıtın ve büyük bir fırın tepsisine folyo serin. Filetonuzu 12 ila 15 dakika ya da üzeri pembeleşene kadar pişirin. Lezzetlendirme kısmı tam olarak size bağlı, ancak genellikle somon, dilimlenmiş limonların üzerine serilerek pişirilir ve sarımsak, bal ve kekik ile tatlandırılır. Bunun yanında alternatif olarak herhangi bir narenciye de kullanabilirsiniz.



Kızartma



Kızartma yöntemi, somonunuzu en az restoranda yedikleriniz kadar lezzetli yapmanıza yardımcı olabilir. Bunun için, orta yükseklikte yapışmaz veya döküm tavanızı öncelikle zeytinyağı ya da tereyağıyla yağlayın. Tavanız ısındıktan sonra filetolarınızı ters gelecek şekilde yerleştirin ve ara sıra spatula ile kızarıp kızarmadığını kontrol edin. Kızardığında ter çevirin ve aynı şekilde pişirmeye devam edin. Yaklaşık 10 dakika içinde balıklarınız sunuma hazır olacaktır. Eğer dışı kızarmış ancak içi hala pişmemişse, 175 derecelik fırında 5 dakika kadar daha pişirebilirsiniz.

Mangalda



Mangalda ne pişen ne olursa olsun, lezzetli sonuçlar elde etmeniz kaçınılmazdır. Hava şartları ne olursa olsun, eğer bunun için uygun alanınız varsa, somonu mangalda pişirmek favori yönteminiz olabilir. Öncelikle her zamanki gibi, balıklarınızı baharatlayın. Izgara tellerini de, çevirmeyi kolaylaştırmak için yağlayın. Somon derisini aşağı gelecek şekilde ekleyin ve 6 ila 8 dakika veya balığın alt yarısı pürüzsüz görünene ve derisi ızgaradan kolayca çıkana kadar pişirin. Çevirip 4 ila 6 dakika daha uzun süre veya balığın tamamı pişene kadar aynı işleme devam edin.

Sonrasında somonla birlikte pişireceğiniz sebzeleri hazırlayın. Kabak, dolmalık biber, soğan, kuşkonmaz ve ince dilimlenmiş patatesler mangalda en lezzetli olanlarıdır.

Sebzeleri de bolca tuz ve karabiberle tatlandırın ve büyük bir folyo şeridinin üzerine yerleştirin. Folyoyu ikiye katlayın, ardından malzemelerin dökülmemesi için kenarlarını kıvırın. Son olarak hazırladığınız karışımı folyoyla mangala yerleştirin ve sebzeler yumuşayana kadar 10-12 dakika pişirin.