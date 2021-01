Mükemmel bir ‘rozbif’ nasıl pişirilir?

Rozbif nasıl hazırlanır?

Rozbif için uygun eti seçmek sürecin en zor kısmı olabilir. Bu seçimi doğru yaptığınızda işin geri kalanı aslında oldukça basittir ve ilk kez yaptığınızda da istediğiniz lezzeti yakalayabilirsiniz.

Çoğu rozbif tarifi için çok fazla uygulamalı hazırlık süresi gerekli değil, ancak eti pişirmeden en az 30 dakika önce oda sıcaklığına gelmesine yardımcı olmak için buzdolabından çıkarmak gerekir. Sonrasında eti, seçtiğiniz tarife göre tatlandırabilirsiniz. Özellikle daha yağsız çeşitler için eti zeytinyağı ile iyice ovmak, ardından biraz tuz ve karabiberle birlikte harmanlamak iyi bir fikir olabilir. Ekstra pişim için, eti fırına vermeden önce yüksek ateşte çift taraflı mühürleyebilirsiniz, ancak bu adım tamamen isteğe bağlıdır.

Isının etin her yerine yayılmasını ve daha eşit şekilde pişmesini sağlamak için fırınınızın ızgara ayarını kullanmayı deneyin. Eğer etinizin üzerinde kalın bir yağ tabakası varsa, yağlı tarafı yukarı bakacak şekilde fırın tepsisine yerleştirin. Bu şekilde, yağ erimeye başladığında, etinizle bütünleşir ve lezzetini artırır.



Rozbif ne kadar sürede pişer?



Pişirme süreleriniz etinizin boyutuna, ne kadar iyi pişmesini istediğinize ve fırınınızın sıcaklığına göre değişir. Ancak genel olarak, 190 derecelik fırına attığınız her yarım kilo et için, az pişmiş için yaklaşık 18 dakika, orta pişmiş için 20 dakika ve çok pişmiş istiyorsanız da 25 dakika bekletmeniz yeterlidir. Yine de pişirme süreniz, kullanılan kesime bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir.

Etin dinlendirilmesi gerekir mi?

Rozbifin dilimlenmeden önce en az 10 dakika bekletilmesi gerekir. Bu sayede, et marineyle bütünleşir ve lezzetli bir kıvama ulaşır. Ne kadar aç olursanız olun bu önemli adımı atlamayın! Bu süreci servis tabaklarını hazırlayarak değerlendirmeniz iyi bir fikir olabilir.



Rozbif nasıl servis edilir?

Etiniz ne kadar yağsızsa dilimleriniz de o kadar ince olmalı. Rozbifinizin üzerine dilerseniz farklı soslar hazırlayabilir, ayrıca patates püresi, Brüksel lahanası gibi tamamlayıcı garnitürlerle servis edebilirsiniz.