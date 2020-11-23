Muhteşem ev yapımı turtaların sırrını açıklıyoruz

Kıyır kıyır mükemmel kıvrımlı turta hamurları hazırlamak için biraz pratik yapmak gerekir. İlk denemede genellikle fazla pişirme, tart kalıbından çıkaramama gibi sorunlar yaşanır. Ama pes etmeyin! Zamanla, yaptığınız her pastanın diğerinden daha iyi olduğunu fark edeceksiniz.



Turta hamuru nasıl yapılır?



Turta hamuru, yağın un ile güzelce özdeşleştirilmesiyle yapılır. Pişirme sırasında yağ erirken, ardında gevrek, pütürlü tabakalar bırakır. Ancak turtada ne kadar yağ kullanılması gerektiği çok fazla tartışma konusu olmakla birlikte, kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Tamamen tereyağı ile yapılan turta hamurları hoş ve zengin bir tada sahiptir, ancak tereyağı soğukken gevrek olduğu ve çabuk yumuşadığı için kullanımı zor olabilir. Margarin ile çalışmak daha kolaydır ve muhtemelen daha yumuşak bir hamur elde etmenizi sağlar, ancak tat olarak tereyağına göre daha zayıf sayılabilir. Bunun yerine tereyağı ve margarin karışımı kullanmak iyi bir çözüm olabilir.



Hamuru kıyır kıyır yapan nedir?



Turta hamurunun kıyır kıyır olması hem kullandığınız yağın hem de suyu eklemeden önce yağı una ne kadar yedirdiğiniz bir sonucudur. Daha önce de belirttiğimiz gibi margarin ve tereyağı karışımı kullandığınızda istediğiniz kıvamı elde edebilirseniz. Ancak, tereyağı un içinde iyice yedirmeniz oldukça önemli bir detay. Hamurun yumuşak olmasını seviyorsanız daha fazla yağ ekleyebilirsiniz.



Turta hamuruna sirke koyulur mu?



Sirke, sert bir kabuk oluşturan glüten oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Tarifinize suyu eklerken 1 çay kaşığı da elma sirkesi eklemeyi deneyin. Çok fazla sirke eklemediğinizden turtanın tadında bir değişim hissetmezsiniz.



Hamurun soğuk kalmasını sağlayın



Turta hamuru hazırlarken dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta da hamurun soğuk bir şekilde kalıba yerleştirilmesidir. Sıcak ortamda gevşeyen bir hamuru kalıba yerleştirmek zorlaşabilir. Hamurun kendini salmaması içinse hızlı çalışmalı ve oklava ya da açma tahtanızı soğutmalısınız.



Parlak bir hamur için yumurta sarısı



Son olarak, pastanızı ekstra güzel yapmak için birkaç püf noktasından faydalanabilirsiniz. Mesela üstüne biraz suyla inceltilmiş bir yumurta sarısı sürmek, parlak bir hamur elde etmenizi sağlar. Ayrıca hamura biraz krema sürebilir veya üzerine bir fiske toz şeker serpebilirsiniz.