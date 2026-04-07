search__icondelete
Hürriyet LezizzTariflerMuhammara tarifi (Videolu)
Muhammara tarifi (Videolu)

Muhammara tarifi (Videolu)

5
Değerlendir

Leziz meze klasikleri arasında yer alan muhammara, közlenmiş kapya biberi, bol cevizi ve baharatlarıyla sofralara enfes bir seçenek sunuyor. İçindeki baharatların uyumu ve nar ekşisinin verdiği mayhoş dokunuşla iştah açan bu tarif, kızarmış ekmek dilimlerinin üzerine sürüldüğünde tadına doyum olmuyor. Hem sunumuyla göz dolduran hem de lezzetiyle öne çıkan bu nefis meze, misafirlerinize sunabileceğiniz en iştah açıcı başlangıçlardan biri oluyor. İşte, tam kıvamında hazırlanan muhammara için videolu tarifi ve malzemeleri...

Lezizz
Lezizz
Son Güncelleme:
Muhammara tarifi (Videolu)
Video Thumbnail
Muhammara tarifi (Videolu)
Muhammara tarifi (Videolu)
cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeKolay

Malzemeler

  • 4 adet kapya biber
  • 1 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 1 su bardağı ceviz
  • 5 yemek kaşığı galeta unu ya da 2 dilim bayat ekmek
  • 1 yemek kaşığı nar ekşisi
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • Yarım çay kaşığı tuz
  • Yarım çay kaşığı karabiber

Üzeri için:

  • Yarım çay kaşığı kırmızı toz biber
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 3-4 adet iri kıyılmış ceviz
Nasıl Yapılır
  1. Hazırlık aşaması
    Kapya biberleri közleyip mutfak robotuna alın.
  2. Karıştırma aşaması
    Üzerine galeta ununu, salçaları, sarımsağı, nar ekşisini, baharatları, ceviz ve zeytinyağını ekleyip pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekin. Muhammarayı servis tabağına alın.
  3. Servis aşaması
    İsteğe göre üzerini kavrulmuş cevizle süsleyerek servis edin.
  4. Afiyet olsun!
Kapat