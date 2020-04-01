Muhammara nedir nasıl yapılır? Muhammara yapımı ve tarifi
Muhammara nedir muhammara nasıl yapılır? soruları, bu lezzeti yapmak isteyenlerin en fazla yanıt aradığı konulardan. Ceviz, baharat ve salçanın mükemmel bir uyumla hazırlanan ve kahvaltı sofralarının baş tacı olan muhammara Kafkas mutfağının geleneksel lezzetlerinden. İşte, muhammara yapımı ve muhammara tarihi ile ilgili ayrıntılar.
Kafkaslara özgü bir kahvaltılık olan muhammaranın nasıl yapıldığını ve tarifini merak eden vatandaşlar, muhammara nedir? sorusunun yanıtını araştırıyor. Atıştırmalık veya meze olarak da tüketilen muhammara 60 dakika kadar bir sürede hazırlanıyor. İşte, muhammara yapımı.
Yapımı için malzemeler
6 dilim bayat ekmek içi
1,5 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi
5 yemek kaşığı acı biber salçası
5 yemek kaşığı domates salçası
Yarım çay bardağı limon suyu
3 yemek kaşığı su
3 yemek kaşığı zeytinyağı
3 diş sarımsak
2 çay kaşığı tuz
2 çay kaşığı kırmızı pul biber
1 çay kaşığı kimyon
Yarım çay kaşığı kişniş
Muhammara tarifi Nasıl yapılır?
Bayat ekmek içlerini kenar kısımlarını kullanmadan bir kaseye alın.
Küçük parçalar halinde ufalayın.
Ekmek içlerini limon suyu ve su ile ısladıktan sonra hafifçe ovun.
Sarımsaklara tuz ekleyip ezin.
Ovduğunuz ekmek içlerini, cevizi, acı biber salçası, domates salçası, sarımsak, zeytinyağı ve baharatları karıştırın.
Sosunuz macun kıvamına gelince kızarmış ekmek dilimleriyle servis edin.
Dilerseniz bir kavanoza alıp bozdolabında da muhafaza edebilirsiniz.
Afiyet olsun...