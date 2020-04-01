Muhammara nedir nasıl yapılır? Muhammara yapımı ve tarifi

Kafkaslara özgü bir kahvaltılık olan muhammaranın nasıl yapıldığını ve tarifini merak eden vatandaşlar, muhammara nedir? sorusunun yanıtını araştırıyor. Atıştırmalık veya meze olarak da tüketilen muhammara 60 dakika kadar bir sürede hazırlanıyor. İşte, muhammara yapımı.

Yapımı için malzemeler

6 dilim bayat ekmek içi

1,5 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi

5 yemek kaşığı acı biber salçası

5 yemek kaşığı domates salçası

Yarım çay bardağı limon suyu

3 yemek kaşığı su

3 yemek kaşığı zeytinyağı

3 diş sarımsak

2 çay kaşığı tuz

2 çay kaşığı kırmızı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

Yarım çay kaşığı kişniş

Muhammara tarifi Nasıl yapılır?

Bayat ekmek içlerini kenar kısımlarını kullanmadan bir kaseye alın.

Küçük parçalar halinde ufalayın.

Ekmek içlerini limon suyu ve su ile ısladıktan sonra hafifçe ovun.

Sarımsaklara tuz ekleyip ezin.

Ovduğunuz ekmek içlerini, cevizi, acı biber salçası, domates salçası, sarımsak, zeytinyağı ve baharatları karıştırın.

Sosunuz macun kıvamına gelince kızarmış ekmek dilimleriyle servis edin.

Dilerseniz bir kavanoza alıp bozdolabında da muhafaza edebilirsiniz.

Afiyet olsun...