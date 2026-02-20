search__icondelete
Muhallebili güllaç tarifi (Videolu)
Ramazan sofralarının sevilen tatlısı güllaç, sütlü muhallebinin kattığı yumuşacık tatla birleşerek sofranıza enfes bir lezzet sunuyor. İncecik güllaç yapraklarının arasındaki cevizlerin kıtırlığıyla birleşen muhallebi, iftar sonrası için hafif ve leziz bir seçenek oluyor. Üzerini süsleyen nar taneleri ve fıstıklarla tam bir ziyafet sunan bu tarif, görüntüsüyle de çok beğeniliyor. İşte, videolu anlatımıyla muhallebili güllaç tarifi ve malzemeleri...

cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeOrta

Malzemeler

  • Yarım paket güllaç
  • 2.5 su bardağı süt
  • Yarım su bardağı şeker
  • Yarım paket vanilin

Muhallebisi için:

  • 2.5 su bardağı süt
  • 1 yemek kaşığı nişasta
  • 1 yemek kaşığı un
  • Yarım su bardağı şeker
  • Yarım paket vanilin
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 su bardağı kırılmış ceviz

Üzeri için:

  • Toz Antep fıstığı
  • Nar taneleri
Nasıl Yapılır
  1. Muhallebinin hazırlanması
    Muhallebisi için tereyağı hariç tüm malzemeleri derin bir tencereye alın. Çırpma teli yardımıyla sürekli karıştırarak muhallebi koyu bir kıvam alana kadar pişirin. Kıvam alan muhallebiyi ocaktan alıp tereyağını ilave edin ve karıştırın. Kenara alıp ilk sıcağı çıkana kadar bekletin.
  2. Güllaç yapraklarının şerbetlenmesi
    Güllaç yapraklarını yumuşatmak için süt, şeker ve vanilini bir tencereye alıp kaynatın. Tepsiye ilk güllaç yaprağını yerleştirip hazırladığınız sıcak sütlü karışımla her yerini ıslatın. Güllaç yapraklarının yarısı kadarını aralarını ıslatarak dizmeye devam edin.
  3. Muhallebi ve cevizin eklenmesi
    Muhallebinin yarısını üzerlerine döküp düzeltin. Üzerine ceviz içlerini bolca serpiştirin. Geriye kalan güllaç yapraklarını da sırasıyla dizip her katı sıcak sütlü karışımla ıslatın. Artan muhallebinin tamamını en üstüne yayıp üzerini bir spatula ile düzeltin. Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında en az 4-5 saat, vaktiniz varsa bir gün boyunca dinlendirin.
  4. Servis aşaması
    Servis etmeden hemen önce üzerini toz Antep fıstığı ve nar taneleriyle süsleyin.
  5. Afiyet olsun!
