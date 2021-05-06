Muğla Yemekleri - Muğla'da Ne Yenir Ve Neyi Meşhur? Muğla Mutfağı Yemeklerinin İsimleri Ve Listesi

Muğla, Ege Bölgesinin tam ortasında yer alan hem tatil hem de kültürel zenginliklerle dolu bir ilimizdir. Kültürel açıdan ve yemekleri ile oldukça zengin olan bu ilimiz, ülkemize de turizm açısından büyük katkı sağlar.

Meşhur Muğla Yemekleri - Muğla Mutfağı Yemeklerinin İsimleri ve Listesi

Birbirinden lezzetli yöresel bir mutfak sunan Muğla, meşhur yemeklerini hem yerli yabancı turistlere hem de yöre halkına sunar. Herkes tarafından beğenilerek tüketilen bu yemekler aslında bizlere ege kültürünü de yansıtmaktadır. Doğal güzellikleriyle kendine hayran bırakan Muğla, yöresel tatları ile de beğeni topluyor. İşte Muğla'nın meşhur yemekleri ve listesi;

Sündürme

Muğla ve Fethiye'ye ait olan sündürme, yöreye özgü olan turp otu ile yapılmaktadır. Daha çok sebze ve yeşillik ağırlıklı olan Ege mutfağına uyum sağlayan sündürme genellikle ara sıcak ya da aperatif olarak tüketilmektedir. İçerisinde soğan ve nar ekşisi bulunduran yemek yiyenler tarafından büyük beğeni toplamaktadır. Adı da yemeğin tıpkı içerisinde kaşar peynir varcasına sünmesinden gelmektedir.

Milas Çaykaması

Yöresel tatlardan biri olan ve adı ile de farklı olan milas çaykaması bölgede bolca yetişen ıspanak ile yapılır. Ispanağın yanı sıra içerisinde ısırgan otu da dahil olmak üzere birden fazla ot çeşidi barındırır. Aslında bir börek türüdür. Bu yüzden ara sıcak ve misafir ikramlarında görebilirsiniz. Daha çok yöre halkı bu lezzetli böreği evde yapar.

Börülce Ekşilemesi

Aslında sadece Muğla yöresine ait değil birçok Ege Bölgesi ilinde rastlayabilirsiniz börülce ekşimesine. Çünkü mutfak ağılığı otlar ve sebzeler olan Ege, börülce açısından da oldukça zengin. Bölgede fazlaca yetişmektedir. Yeşil fasulyeye benzeyen bu yemek bol limon ekşisi ile yapılır. Salata olarak tüketilir.

Ahtapotlu Pilav

Denize olan konumundan dolayı deniz ürünleri ile de meşhur olan Muğla'da ahtapotta sevilerek tüketilen bir deniz canlısıdır. Muğla'da pilav ile beraber yapılan ahtapot, ana yemek olarak tüketilmektedir. Ayrıca deniz ürünleri tüketmek için de tercih edilen bir tatil beldesi olan Muğla'da bu pilav oldukça lezzetli bir şekilde yapılmaktadır. Pilav ile muhteşem bir uyum yakalayan ahtapot, tadanlar tarafından büyük ilgi toplamaktadır.

Çökertme Kebabı

Belki de Ege Bölgesinde nadir olarak rastlanabilecek olan kızartma ve etin bir arada olduğu yemeklerden biridir çökertme kebabı. Patates ve etin buluşması ile oluşur. Üzerine dökülen domates ya da salça sos ve sarımsaklı yoğurt ile muhteşem bir tat sunar. Tavukla da yapılabilen bu yemek mutlaka tadılması gereken yemeklerden biridir. Her ne kadar Muğla yöresine ait olarak bilinse de ülkemizin her bölgesinde çökertme kebabını görebiliriz.

Bodrum Mantısı

Yörenin hamur işi yemekleri içerisinde yer alan bodrum mantısı, hamur kızartması olarak yapılır. Üzerine dökülen yoğurt ve biberli tereyağı ile sunulur. Küçük küçük kendine has büküm şekli ile yapılan bu mantı, Bodrum restoranlarında ve otellerde en çok da yöre halkı evinde pişirerek tüketmektedir.

Sulu Muğla Kebabı

Kebap çorbası olarak da bilinen bu kebap türü, klasik kebaplardan çok çok farklıdır. Yemeğin esas lezzeti içerisinde bulunan iç yağdan gelmektedir. Onun dışında sadece et ve su ile yapılır. İster ana yemek istenirse de çorba olarak tüketilebilir.

Milas Köfte

Çoğu kişinin Muğla köfte olarak da bildiği bu yemek iskender kebap ile benzerlik göstermektedir. Tıpkı iskender kebapta olduğu gibi alt kısmında ekmek üzerinde ise salça sos ve tereyağı ile sunulur. Kendine özgü oldukça lezzetli bir köftesi vardır. Muğla restoranlarını hemen hepsinde bu meşhur yemeği tadabilirsiniz. Muğla gezisinde mutlaka tadılması gereken yöresel bir lezzettir.

Ekşili Balık

Yemeğin en önemli özelliği mercan, sokkan gibi az bilinen balık türleri ile yapılmasıdır. Deniz ürünleri lezzetinde kendini kanıtlamayı başarmış olan Muğla, balık yemeklerinde farklılık arayanlar için bu tadı bizlere sunmaktadır. Limon, salça ve sarımsak üçlüsü ile pişirilen balıklar tadanları kendine hayran bırakmayı başarırken herkesten tam not alıyor.