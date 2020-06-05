Müceddere pilavı tarifi
Arap mutfağına özgü Müceddere pilavı oldukça doyurucu ve farklı bir lezzet. Her ne kadar mercimekli bulgur pilavına benzese de farkı bol soğanlı olması. Farklı lezzetler denemek istiyorsanız müceddere pilavına bir şans verin. Şimdiden afiyet olsun...
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 60+ dk
Yapımı için malzemeler
- 1 su bardağı yeşil mercimek
- 1 su bardağı pilavlık bulgur
- 3 adet kuru soğan
- 3,5 su bardağı su
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 yemek kaşığı domates salçası
- Karabiber
- Tuz
Müceddere pilavı tarifi Nasıl yapılır?
Yeşil mercimeği haşlayıp süzün.
Soğanı ince ince doğrayıp tencereye alın ve rengi değişene kadar kavurun.
Daha sonra salça ekleyip kavurmaya devam edin.
Bulguru güzelce yıkayıp süzün ve tencereye ilave edin.
Zeytinyağını da ekleyip güzelce kavurun.
Ardından tuz, karabiber ve sıcak suyu ilave edip kaynamaya bırakın.
Kaynamaya başlayınca da mercimekleri ekleyip kısık ateşte pişirin.
Afiyet olsun...