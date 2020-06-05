MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Yemek Tarifleri Pilav Tarifleri Müceddere pilavı tarifi
GeriPilav Tarifleri Müceddere pilavı tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Pilav Tarifleri
Fotoğraf: Ingimage
Haber Giriş: 05.06.2020 - 19:28,Son Güncelleme:

Müceddere pilavı tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Müceddere pilavı tarifi
Abone Olgoogle-news

Arap mutfağına özgü Müceddere pilavı oldukça doyurucu ve farklı bir lezzet. Her ne kadar mercimekli bulgur pilavına benzese de farkı bol soğanlı olması. Farklı lezzetler denemek istiyorsanız müceddere pilavına bir şans verin. Şimdiden afiyet olsun...

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 60+ dk

Yapımı için malzemeler

  • 1 su bardağı yeşil mercimek
  • 1 su bardağı pilavlık bulgur
  • 3 adet kuru soğan
  • 3,5 su bardağı su
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • Karabiber
  • Tuz

Müceddere pilavı tarifi Nasıl yapılır?

Yeşil mercimeği haşlayıp süzün.

Soğanı ince ince doğrayıp tencereye alın ve rengi değişene kadar kavurun.

Daha sonra salça ekleyip kavurmaya devam edin.

Bulguru güzelce yıkayıp süzün ve tencereye ilave edin.

Zeytinyağını da ekleyip güzelce kavurun.

Ardından tuz, karabiber ve sıcak suyu ilave edip kaynamaya bırakın.

Kaynamaya başlayınca da mercimekleri ekleyip kısık ateşte pişirin.

Afiyet olsun...

Kestaneli İç Pilav | Mucize Lezzetler
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi