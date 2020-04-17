Mousse tarifi
Mousse (mus) çikolatalı tatlı sevenlerin favorisi olmaya aday lezzetlerden. Aslında bir nevi köpük diyebiliriz bu tatlı için. Kabarcıklı dokusu ve hafif görünümüyle, yerken içinizi de baymayan mousse’u siz de birkaç malzemeyle evinizde kolayca yapabilir, misafirlerinize farklı bir lezzet sunabilirsiniz. İşte nefis mousse tarifimiz…
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 250 gram bitter çikolata
- Yarım su bardağı süt
- 3 yemek kaşığı şeker
- 4 adet yumurta
- 200 mililitre krema
- Bir tutam tuz
Mousse tarifi Nasıl yapılır?
Çikolatayı ince ince kesip benmaride eritin ve bir kenara alın.
Yumurtaların sarılarını beyazlarından ayırın.
2 adet yumurta sarısını hafifçe çırpın. (Diğer 2 yumurta sarısını başka tariflerde kullanabilirsiniz.)
Sütü sos tenceresine alıp şekeri ilave edin.
Şeker sütün içinde eriyene kadar karıştıra karıştıra pişirin.
Kaynamadan hemen önce ocaktan alın.
Sütü çırptığınız yumurta sarılarına azar azar ilave ederek çırpmaya başlayın.
Hepsi iyice karıştıktan sonra malzemeyi erittiğiniz çikolatalara ilave edin ve güzelce harmanlayın.
Yumurta beyazlarını (4 adet) benmaride sürekli çırparak hafifçe ısıtın.
Tuzu ekleyip köpük köpük olana kadar sürekli çırpın.
Yumurta köpüğünün önce üçte birini çikolataya ekleyip harmanlayın.
Ardından kalanını da ekleyin.
Köpüğü söndürmemeye dikkat ederek alttan üste doğru yumuşak hareketlerle karıştırın.
Mousse’unuz hazır.
Kaselere bölüştürüp 2-3 saat buzdolabında soğuttuktan sonra üzerini dilediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…