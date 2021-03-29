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Haber Giriş: 29.03.2021 - 12:37 | Son Güncelleme:

Motive Eden 4 Atıştırmalık Tarif

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Motive Eden 4 Atıştırmalık Tarif
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Evi saran çikolatalı kek kokusu, çalışma molalarında dört gözle beklenilen o nefis kurabiye… Bazı atıştırmalık tarifler var ki; derse, çalışmaya, filme ve tüm işlere motive eder. İşte kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz motive eden 4 atıştırmalık tarif!

İşte nefis çikolatalı cevizli kek, kıyır kıyır susamlı kurabiye, tarçınlı rulo çörekler ve atıştırmalıkların en sevileni taze baharatlı patates tarifi...

Çikolatalı Cevizli Kek Tarifi

Motive Eden 4 Atıştırmalık Tarif
Malzemeler:

  • 4 adet büyük yumurta
  • 1 + 1/4 su bardağı toz şeker
  • 225 gr tereyağı
  • 2,5 su bardağı un
  • Yarım su bardağı süt
  • Yarım su bardağı krema
  • 200 gr doğranmış sütlü çikolata
  • 3 yemek kaşığı kakao
  • 2 çay kaşığı karbonat
  • Yarım çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı vanilya özütü
  • Yarım su bardağı kırılmış ceviz içi

Çikolata sosu için;

  • 120 gr doğranmış bitter çikolata
  • Yarım su bardağı krema
  • 2 yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağı

Üzeri için;

  • Ceviz içi

Tarif:

  1. Derin bir kaba un, kakao, karbonat ve tuzu eleyip kenara alın.
  2. Kremayı ve sütü derin bir tencerede kaynama noktasına getirene kadar ısıtın.
  3. Üzerine ince ince doğradığınız çikolataları koyun ve bir spatula yardımıyla çikolata parçaları tamamen eriyene kadar karıştırıp kenara alın.
  4. Oda sıcaklığındaki yumuşamış tereyağını ve şekeri mikser yardımıyla iyice çırpın.
  5. Yumurtaları teker teker ekleyin ve çırpmaya devam edin. Üzerine vanilya özütünü ekleyip tekrar çırpın.
  6. Tüm kuru ve ıslak malzemeleri karışıma azar azar ekleyip aralarda çırpmaya devam edin.
  7. Son olarak ceviz içini ve çikolata parçalarını ekleyip spatulayla karıştırın ve iyice yağladığınız kek kalıbına dökün.
  8. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında kontrollü olarak 50-55 dakika pişirin.
  9. Keki servis tabağına çevirmek için oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.
  10. Çikolata sosu için kremayı ocakta kaynama noktasına getirip ocağın altını kapatın.
  11. Üzerine doğranmış çikolataları ekleyip spatulayla karıştırın. Son olarak tereyağını da ekleyip iyice karıştırarak sosunu hazırlayın.
  12. Kek soğuduğunda hazırladığınız çikolata sosunu üzerine gezdirin ve ceviz içini serpin.
  13. Tatlı atıştırmalığınızı C vitaminli Fanta ile servis edin!
  14. Afiyet olsun!

TARİFLER TAMAMSA, O ZAMAN C VİTAMİNLİ FANTA!

Motive Eden 4 Atıştırmalık Tarif

Susamlı Kurabiye Tarifi

Motive Eden 4 Atıştırmalık Tarif
Malzemeler:

  • 250 gr tereyağı
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 4 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 adet yumurta sarısı
  • 1 tatlı kaşığı mahlep
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı şeker
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 tatlı kaşığı sirke
  • 4-4,5 su bardağı un

Üzeri için;

  • Susam
  • 1 adet yumurta akı

Tarif:

  1. Tereyağını ocakta eritip soğutun.
  2. Yoğurma kabınıza; tereyağı, sıvı yağ, yumurta sarısı, yoğurt, mahlep, şeker, tuz, sirke ve kabartma tozunu ekleyip iyice karıştırın.
  3. Üzerine unu azar azar ekleyip yoğurmaya başlayın.
  4. İyice yoğurduğunuz ve kıvama gelen hamuru 20 dakika oda sıcaklığında dinlendirin.
  5. Dinlenen hamurdan parçalar koparıp yağladığınız kurabiye kalıbıyla şekil verin.
  6. Ardından hamuru önce yumurta akına, sonra da susama bulayıp yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.
  7. Tüm hamur bitince önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında rengi dönene kadar pişirin.
  8. Tuzlu atıştırmalığınızı C vitaminli Fanta ile servis edin!
  9. Afiyet olsun!

Motive Eden 4 Atıştırmalık Tarif

Tarçınlı Rulo Çörek Tarifi

Motive Eden 4 Atıştırmalık Tarif
Malzemeler:

  • 250 ml süt
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 6 su bardağı un
  • 100 g toz şeker
  • 2 adet yumurta
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 paket yaş maya

İç harcı için:

  • 1 su bardağı şeker
  • 2 yemek kaşığı toz tarçın
  • 3 yemek kaşığı tereyağı

Tarif:

  1. Sütü ocakta ısıtın. Süt kaynamadan içerisine tereyağını ekleyip karıştırın ve ocaktan alın.
  2. Yaş mayayı bir kasede çok az su ile karıştırıp eritin.
  3. Yoğurma kabınızın içerisine unu alıp ortasını açın.
  4. Unun üzerine; tuz, süt ve tereyağı karışımı, eritilmiş yaş maya, şeker ve 2 yumurtayı da ekleyip yoğurun.
  5. Yumuşak kıvama gelen hamuru oda sıcaklığında 30 dakika mayalanmaya bırakın.
  6. Tarçınlı iç harcı için bir sos tavasında tereyağını eritin.
  7. Ayrı bir kapta da esmer şeker ve tarçını karıştırın.
  8. Dinlenen hamuru ikiye ayırın ve iki ayrı dikdörtgen olacak şekilde merdane ile açın.
  9. Açılan hamurların üzerine erittiğiniz tereyağını iyice yedirin.
  10. Esmer şeker ve tarçınlı karışımı hamurun her yerine eşit yayılacak şekilde serpiştirin.
  11. Hamuru rulo şeklinde katlayın ve her biri 3 parmak kalınlığında olacak şekilde kesin.
  12. Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.
  13. Önceden ısıttığınız 200 derecelik fırında 15 dakika kontrollü olarak pişirin.
  14. Tatlı atıştırmalığınızı C vitaminli Fanta ile servis edin!
  15. Afiyet olsun!

Motive Eden 4 Atıştırmalık Tarif

Fırında Biberiyeli Patates Tarifi

Motive Eden 4 Atıştırmalık Tarif
Malzemeler:

  • 10 adet baby patates
  • 4 diş sarımsak
  • 3 dal taze biberiye
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • Yarım çay kaşığı tatlı toz kırmızı biber

Tarif:

  1. Patateslerin kabuğunu soymadan iyice yıkayın ve ikiye kesip doğrayın.
  2. Taze biberiyeleri dallarından ayıklayın.
  3. Derin bir kaba aldığınız patatesleri; zeytinyağı, sarımsak, biberiye, tuz, karabiber ve tatlı toz kırmızı biberle iyice karıştırın.
  4. Harmanladığınız patatesleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.
  5. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında patatesler kızarana kadar yaklaşık 35-40 dakika pişirin.
  6. Tuzlu atıştırmalığınızı C vitaminli Fanta ile servis edin!
  7. Afiyet olsun!

TARİFLER TAMAMSA, O ZAMAN C VİTAMİNLİ FANTA!

Motive Eden 4 Atıştırmalık Tarif

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