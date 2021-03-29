Motive Eden 4 Atıştırmalık Tarif
Evi saran çikolatalı kek kokusu, çalışma molalarında dört gözle beklenilen o nefis kurabiye… Bazı atıştırmalık tarifler var ki; derse, çalışmaya, filme ve tüm işlere motive eder. İşte kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz motive eden 4 atıştırmalık tarif!
İşte nefis çikolatalı cevizli kek, kıyır kıyır susamlı kurabiye, tarçınlı rulo çörekler ve atıştırmalıkların en sevileni taze baharatlı patates tarifi...
Çikolatalı Cevizli Kek TarifiMalzemeler:
- 4 adet büyük yumurta
- 1 + 1/4 su bardağı toz şeker
- 225 gr tereyağı
- 2,5 su bardağı un
- Yarım su bardağı süt
- Yarım su bardağı krema
- 200 gr doğranmış sütlü çikolata
- 3 yemek kaşığı kakao
- 2 çay kaşığı karbonat
- Yarım çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı vanilya özütü
- Yarım su bardağı kırılmış ceviz içi
Çikolata sosu için;
- 120 gr doğranmış bitter çikolata
- Yarım su bardağı krema
- 2 yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağı
Üzeri için;
- Ceviz içi
Tarif:
- Derin bir kaba un, kakao, karbonat ve tuzu eleyip kenara alın.
- Kremayı ve sütü derin bir tencerede kaynama noktasına getirene kadar ısıtın.
- Üzerine ince ince doğradığınız çikolataları koyun ve bir spatula yardımıyla çikolata parçaları tamamen eriyene kadar karıştırıp kenara alın.
- Oda sıcaklığındaki yumuşamış tereyağını ve şekeri mikser yardımıyla iyice çırpın.
- Yumurtaları teker teker ekleyin ve çırpmaya devam edin. Üzerine vanilya özütünü ekleyip tekrar çırpın.
- Tüm kuru ve ıslak malzemeleri karışıma azar azar ekleyip aralarda çırpmaya devam edin.
- Son olarak ceviz içini ve çikolata parçalarını ekleyip spatulayla karıştırın ve iyice yağladığınız kek kalıbına dökün.
- Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında kontrollü olarak 50-55 dakika pişirin.
- Keki servis tabağına çevirmek için oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.
- Çikolata sosu için kremayı ocakta kaynama noktasına getirip ocağın altını kapatın.
- Üzerine doğranmış çikolataları ekleyip spatulayla karıştırın. Son olarak tereyağını da ekleyip iyice karıştırarak sosunu hazırlayın.
- Kek soğuduğunda hazırladığınız çikolata sosunu üzerine gezdirin ve ceviz içini serpin.
- Tatlı atıştırmalığınızı C vitaminli Fanta ile servis edin!
- Afiyet olsun!
TARİFLER TAMAMSA, O ZAMAN C VİTAMİNLİ FANTA!
Susamlı Kurabiye TarifiMalzemeler:
- 250 gr tereyağı
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 4 yemek kaşığı yoğurt
- 1 adet yumurta sarısı
- 1 tatlı kaşığı mahlep
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı şeker
- 1 paket kabartma tozu
- 1 tatlı kaşığı sirke
- 4-4,5 su bardağı un
Üzeri için;
- Susam
- 1 adet yumurta akı
Tarif:
- Tereyağını ocakta eritip soğutun.
- Yoğurma kabınıza; tereyağı, sıvı yağ, yumurta sarısı, yoğurt, mahlep, şeker, tuz, sirke ve kabartma tozunu ekleyip iyice karıştırın.
- Üzerine unu azar azar ekleyip yoğurmaya başlayın.
- İyice yoğurduğunuz ve kıvama gelen hamuru 20 dakika oda sıcaklığında dinlendirin.
- Dinlenen hamurdan parçalar koparıp yağladığınız kurabiye kalıbıyla şekil verin.
- Ardından hamuru önce yumurta akına, sonra da susama bulayıp yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.
- Tüm hamur bitince önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında rengi dönene kadar pişirin.
- Tuzlu atıştırmalığınızı C vitaminli Fanta ile servis edin!
- Afiyet olsun!
Tarçınlı Rulo Çörek TarifiMalzemeler:
- 250 ml süt
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 6 su bardağı un
- 100 g toz şeker
- 2 adet yumurta
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 paket yaş maya
İç harcı için:
- 1 su bardağı şeker
- 2 yemek kaşığı toz tarçın
- 3 yemek kaşığı tereyağı
Tarif:
- Sütü ocakta ısıtın. Süt kaynamadan içerisine tereyağını ekleyip karıştırın ve ocaktan alın.
- Yaş mayayı bir kasede çok az su ile karıştırıp eritin.
- Yoğurma kabınızın içerisine unu alıp ortasını açın.
- Unun üzerine; tuz, süt ve tereyağı karışımı, eritilmiş yaş maya, şeker ve 2 yumurtayı da ekleyip yoğurun.
- Yumuşak kıvama gelen hamuru oda sıcaklığında 30 dakika mayalanmaya bırakın.
- Tarçınlı iç harcı için bir sos tavasında tereyağını eritin.
- Ayrı bir kapta da esmer şeker ve tarçını karıştırın.
- Dinlenen hamuru ikiye ayırın ve iki ayrı dikdörtgen olacak şekilde merdane ile açın.
- Açılan hamurların üzerine erittiğiniz tereyağını iyice yedirin.
- Esmer şeker ve tarçınlı karışımı hamurun her yerine eşit yayılacak şekilde serpiştirin.
- Hamuru rulo şeklinde katlayın ve her biri 3 parmak kalınlığında olacak şekilde kesin.
- Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.
- Önceden ısıttığınız 200 derecelik fırında 15 dakika kontrollü olarak pişirin.
- Tatlı atıştırmalığınızı C vitaminli Fanta ile servis edin!
- Afiyet olsun!
Fırında Biberiyeli Patates TarifiMalzemeler:
- 10 adet baby patates
- 4 diş sarımsak
- 3 dal taze biberiye
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- Yarım çay kaşığı tatlı toz kırmızı biber
Tarif:
- Patateslerin kabuğunu soymadan iyice yıkayın ve ikiye kesip doğrayın.
- Taze biberiyeleri dallarından ayıklayın.
- Derin bir kaba aldığınız patatesleri; zeytinyağı, sarımsak, biberiye, tuz, karabiber ve tatlı toz kırmızı biberle iyice karıştırın.
- Harmanladığınız patatesleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.
- Önceden ısıtılmış 190 derece fırında patatesler kızarana kadar yaklaşık 35-40 dakika pişirin.
- Tuzlu atıştırmalığınızı C vitaminli Fanta ile servis edin!
- Afiyet olsun!
TARİFLER TAMAMSA, O ZAMAN C VİTAMİNLİ FANTA!
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