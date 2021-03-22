Motive Eden 4 Atıştırmalık Tarif
Evde kendi yaptığınız atıştırmalıkların yerini hiçbir şey tutmaz. Büyük motivasyonla ve özenle sevdiklerinize hazırladığınız tariflere yenilerini eklemek istiyorsanız sizi buraya alalım. Mutfağınızda kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz motive eden 4 atıştırmalık tarif hazırladık!
İşte kıyır kıyır çörek otulu kurabiye, kakolu bademli muffin, ton balıklı kanepe ve nefis peynirli poğaça tarifi...
Burgu Kurabiye Tarifi
Malzemeler:
- 250 gr tereyağı
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 adet yumurta
- 2 yemek kaşığı sirke
- 1,5 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı şeker
- 1 paket kabartma tozu
- 4 su bardağı un
Üzeri için;
- 1 adet yumurta sarısı
- Çörek otu
Tarif:
- Oda sıcaklığındaki tereyağını; sıvı yağ, yumurta, sirke, tuz ve şekerle yoğurma kabına alın.
- Üzerine unu ve kabartma tozunu eleyerek azar azar ilave edip yoğurun.
- Yumuşak ele yapışmayan hamur elde edin.
- Ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve tezgahın üzerinde iki elinizle yuvarlayarak birer santim kalınlığında uzun hamur oluşturun.
- Hazırladığınız hamuru uzun çöp şişe üst kısmından başlayarak çevire çevire çok bastırmadan sıkıca sarın.
- Çöp şişe sarılmış hamuru yağlı kağıt serili tepsiye parmaklarınızla iterek çöp şişten hamuru dikkatlice çıkarın.
- Yumurta sarısını burguların üzerine sürün ve 180 derecelik fırında 25 dakika pişirin.
- Tuzlu atıştırmalığınızı C vitaminli Fanta ile servis edin!
- Afiyet olsun!
TARİFLER TAMAMSA, O ZAMAN C VİTAMİNLİ FANTA!
Kakaolu Bademli Muffin Tarifi
Malzemeler:
- 1 su bardağı toz şeker
- 3 adet yumurta
- 1 çay bardağında sıvı yağ
- 1 su bardağı sade maden suyu
- 1 paket vanilin
- 1 paket kabartma tozu
- 2 yemek kaşığı kakao
- 1 yemek kaşığı tarçın
- 1 çay bardağı kırılmış badem
- Aldığı kadar un
Tarif:
- Yumurta ve toz şekeri iyice çırparak krema kıvamına getirin.
- Üzerine maden suyu ve sıvı yağı ekleyerek çırpmaya devam edin.
- Vanilin, kabartma tozu, kakao ve tarçını da ilave edin.
- Unu ise azar azar ilave edin ve karıştırın.
- Bademi de ekledikten sonra karıştırın ve yağladığınız muffin kalıbına hamuru paylaştırın.
- Önceden ısıttığınız 180 derecelik fırında 20-25 dakika pişirin.
- Tatlı atıştırmalığınızı C vitaminli Fanta ile servis edin!
- Afiyet olsun!
Ton Balıklı Kanepe Tarifi
Malzemeler:
- 200 gr ton balığı
- 4 yemek kaşığı krem peynir
- 1 yemek kaşığı limon suyu
- 1 çay kaşığı tuz
- 2 adet mini turp
- 2-3 dal taze soğan
Tarif:
- Ekmekleri küçük kareler halinde kesin ve tost makinesinde kızartın.
- Turpları ve taze soğanı ince ince doğrayın.
- Ton balığının yağını süzüp bir kaseye alın.
- Üzerine krem peyniri, limon suyu ve tuzu ilave edip iyice karıştırın.
- Kızaran ekmeklerin üzerine ton balığı karışımından paylaştırın.
- Dilimlediğiniz turpları koyun ve ince ince doğradığınız taze soğanları serpiştirin.
- Tuzlu atıştırmalığınızı C vitaminli Fanta ile servis edin!
- Afiyet olsun!
Peynirli Poğaça Tarifi
Malzemeler:
- 125 gr tereyağı
- 2 adet yumurta
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 çay bardağı yoğurt
- 1 paket kabartma tozu
- 1 çay kaşığı tuz
- Aldığı kadar un
İçi için;
- Ezilmiş beyaz peynir
- İnce kıyılmış maydanoz
Üzeri için;
- 1 adet yumurta sarısı
- Çörek otu
Tarif:
- Oda sıcaklığındaki tereyağı, yumurta, sıvı yağ, yoğurt ve tuzu alıp karıştırın.
- Karışıma unu ve kabartma tozunu eleyerek ekleyin ve yoğurun.
- Yoğurduğunuz hamuru mayalanması için 30 dakika oda sıcaklığında bekletin.
- Peynir ve maydanozu bir kasede karıştırın.
- Dinlenen hamurdan bezeler kopartıp, elinizde açın.
- Ortasına peynirli karışımdan koyup hamuru kapatıp kenarlarını bastırın.
- Hazırladığınız poğaçaları yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine dizin.
- Poğaçaların üzerine yumurta sarısı sürüp, çörek otu serpin.
- Önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında pişirin.
- Tuzlu atıştırmalığınızı C vitaminli Fanta ile servis edin!
- Afiyet olsun!
TARİFLER TAMAMSA, O ZAMAN C VİTAMİNLİ FANTA!
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