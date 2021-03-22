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Haber Giriş: 22.03.2021 - 11:32 | Son Güncelleme:

Motive Eden 4 Atıştırmalık Tarif

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Motive Eden 4 Atıştırmalık Tarif
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Evde kendi yaptığınız atıştırmalıkların yerini hiçbir şey tutmaz. Büyük motivasyonla ve özenle sevdiklerinize hazırladığınız tariflere yenilerini eklemek istiyorsanız sizi buraya alalım. Mutfağınızda kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz motive eden 4 atıştırmalık tarif hazırladık!

İşte kıyır kıyır çörek otulu kurabiye, kakolu bademli muffin, ton balıklı kanepe ve nefis peynirli poğaça tarifi...

Burgu Kurabiye Tarifi

Motive Eden 4 Atıştırmalık Tarif
Malzemeler:

  • 250 gr tereyağı
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 adet yumurta
  • 2 yemek kaşığı sirke
  • 1,5 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı şeker
  • 1 paket kabartma tozu
  • 4 su bardağı un

Üzeri için;

  • 1 adet yumurta sarısı
  • Çörek otu

Tarif:

  1. Oda sıcaklığındaki tereyağını; sıvı yağ, yumurta, sirke, tuz ve şekerle yoğurma kabına alın.
  2. Üzerine unu ve kabartma tozunu eleyerek azar azar ilave edip yoğurun.
  3. Yumuşak ele yapışmayan hamur elde edin.
  4. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve tezgahın üzerinde iki elinizle yuvarlayarak birer santim kalınlığında uzun hamur oluşturun.
  5. Hazırladığınız hamuru uzun çöp şişe üst kısmından başlayarak çevire çevire çok bastırmadan sıkıca sarın.
  6. Çöp şişe sarılmış hamuru yağlı kağıt serili tepsiye parmaklarınızla iterek çöp şişten hamuru dikkatlice çıkarın.
  7. Yumurta sarısını burguların üzerine sürün ve 180 derecelik fırında 25 dakika pişirin.
  8. Tuzlu atıştırmalığınızı C vitaminli Fanta ile servis edin!
  9. Afiyet olsun!

TARİFLER TAMAMSA, O ZAMAN C VİTAMİNLİ FANTA!

Motive Eden 4 Atıştırmalık Tarif

Kakaolu Bademli Muffin Tarifi 

Motive Eden 4 Atıştırmalık Tarif
Malzemeler:

  • 1 su bardağı toz şeker
  • 3 adet yumurta
  • 1 çay bardağında sıvı yağ
  • 1 su bardağı sade maden suyu
  • 1 paket vanilin
  • 1 paket kabartma tozu
  • 2 yemek kaşığı kakao
  • 1 yemek kaşığı tarçın
  • 1 çay bardağı kırılmış badem
  • Aldığı kadar un

Tarif:

  1. Yumurta ve toz şekeri iyice çırparak krema kıvamına getirin.
  2. Üzerine maden suyu ve sıvı yağı ekleyerek çırpmaya devam edin.
  3. Vanilin, kabartma tozu, kakao ve tarçını da ilave edin.
  4. Unu ise azar azar ilave edin ve karıştırın.
  5. Bademi de ekledikten sonra karıştırın ve yağladığınız muffin kalıbına hamuru paylaştırın.
  6. Önceden ısıttığınız 180 derecelik fırında 20-25 dakika pişirin.
  7. Tatlı atıştırmalığınızı C vitaminli Fanta ile servis edin!
  8. Afiyet olsun!

Motive Eden 4 Atıştırmalık Tarif

Ton Balıklı Kanepe Tarifi

Motive Eden 4 Atıştırmalık Tarif

Malzemeler:

  • 200 gr ton balığı
  • 4 yemek kaşığı krem peynir
  • 1 yemek kaşığı limon suyu
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 2 adet mini turp
  • 2-3 dal taze soğan

Tarif:

  1. Ekmekleri küçük kareler halinde kesin ve tost makinesinde kızartın.
  2. Turpları ve taze soğanı ince ince doğrayın.
  3. Ton balığının yağını süzüp bir kaseye alın.
  4. Üzerine krem peyniri, limon suyu ve tuzu ilave edip iyice karıştırın.
  5. Kızaran ekmeklerin üzerine ton balığı karışımından paylaştırın.
  6. Dilimlediğiniz turpları koyun ve ince ince doğradığınız taze soğanları serpiştirin.
  7. Tuzlu atıştırmalığınızı C vitaminli Fanta ile servis edin!
  8. Afiyet olsun!

Motive Eden 4 Atıştırmalık Tarif

Peynirli Poğaça Tarifi

Motive Eden 4 Atıştırmalık Tarif
Malzemeler:

  • 125 gr tereyağı
  • 2 adet yumurta
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çay bardağı yoğurt
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Aldığı kadar un

İçi için;

  • Ezilmiş beyaz peynir
  • İnce kıyılmış maydanoz

Üzeri için;

  • 1 adet yumurta sarısı
  • Çörek otu

Tarif:

  1. Oda sıcaklığındaki tereyağı, yumurta, sıvı yağ, yoğurt ve tuzu alıp karıştırın.
  2. Karışıma unu ve kabartma tozunu eleyerek ekleyin ve yoğurun.
  3. Yoğurduğunuz hamuru mayalanması için 30 dakika oda sıcaklığında bekletin.
  4. Peynir ve maydanozu bir kasede karıştırın.
  5. Dinlenen hamurdan bezeler kopartıp, elinizde açın.
  6. Ortasına peynirli karışımdan koyup hamuru kapatıp kenarlarını bastırın.
  7. Hazırladığınız poğaçaları yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine dizin.
  8. Poğaçaların üzerine yumurta sarısı sürüp, çörek otu serpin.
  9. Önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında pişirin.
  10. Tuzlu atıştırmalığınızı C vitaminli Fanta ile servis edin!
  11. Afiyet olsun!

TARİFLER TAMAMSA, O ZAMAN C VİTAMİNLİ FANTA!

Motive Eden 4 Atıştırmalık Tarif


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