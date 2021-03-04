Motive eden 4 atıştırmalık tarif

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İşte tüm hafta atıştırmalıklarınızı planlayabileceğiniz leziz tatlı ve tuzlu tarifler...

Çikolatalı kurabiye, limon kremalı tartoletler, keten tohumlu kurabiye ve tuzlu grissiniler...

Çikolatalı Kurabiye Tarifi

Malzemeler:

290 gr un

100 gr toz şeker

100 gr esmer şeker

180 gr oda sıcaklığında tereyağı

1 adet yumurta

1 adet yumurta sarısı

180 gr çikolata

Yarım paket vanilya

Yarım paket karbonat

Tarif:

Tereyağı, toz şeker ve esmer şekeri 5-6 dakika boyunca çırpın.

Yumurta ve yumurta sarısını daha ekleyip çırpmaya devam edin.

Üzerine un, karbonat ve vanilyayı da ekleyip yoğurun.

Çikolatayı küçük parçalara bölün ve hamura ekleyip spatulayla çok kısa karıştırın.

Dondurma kaşığıyla hamurdan parçalar alıp yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine dizin.

160 derecelik önceden ısttığınız fırında 14 dakika kontrollü olarak pişirin.

Pişen kurabiyelerinizi oda sıcaklığında en az 20 dakika dinlendirin.

Tatlı atıştırmalığınızı C vitaminli Fanta ile servis edin!

Afiyet olsun!

Keten Tohumlu Tuzlu Kurabiye

Malzemeler:

250 gr oda sıcaklığında tereyağı

1 fincan sıvı yağ

2-2,5 su bardağı un

1 fincan su

1 yemek kaşığı tuz

1 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı sirke

Yarım çay bardağı keten tohumu

Tarif:

Kurabiye hamuru için keten tohumu hariç tüm malzemeleri bir kapta karıştırın ve yoğurmaya başlayın.

Hamuru kıvama gelince keten tohumunun yarısını ekleyip yeniden yoğurun.

Hamuru merdaneyle tezgahta açın ve kalıp yardımıyla parçaları kesip yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine dizin.

Kurabiye hamurlarının üzerine keten tohumu serpin ve önceden ısıttığınız 200 derecelik fırında 20 dakika pişirin.

Tuzlu atıştırmalığınızı C vitaminli Fanta ile servis edin!

Afiyet olsun!

Ananaslı Limonlu Mini Tartoletler

Malzemeler:

Hamuru için;

300 gr un

1 adet yumurta

150 gr soğuk tereyağı

150 gr pudra şekeri

Limonlu krema için;

3 adet yumurta

2 adet limonun suyu

1 adet limonun kabuğu

140 gr şeker

40 gr eritilmiş tereyağı

Tarif:

Küp küp kestiğiniz tereyağını, un ve pudra şekeriyle karıştırıp yoğurmaya başlayın.

Hamur kıvama gelince üzerine bir yumurtayı kırıp yoğurmaya devam edin ve hamuru streç filme sarıp buzdolabında yarım saat dinlendirin.

Tartolet kalıplarını yağlayın.

Buzdolabından çıkardığınız hamuru açın ve yuvarlaklar kesip kalıpların içine yerleştirin.

Kreması için yumurtaları iyice çırpın. Limon suyu, limon kabuğu ve şekeri çırptığınız yumurtaları ekleyip çırpmaya devam edin.

Tereyağını da ekleyin ve karıştırın.

Hazırladığınız iç harcı tartolet kalıplarının içine paylaştırın.

180 derecelik önceden ısıtılmış fırında 25 dakika kadar pişirin.

Soğuduktan sonra üzerine doğradığınız ananas dilimlerini paylaştırın.

Tatlı atıştırmalığınızı C vitaminli Fanta ile servis edin!

Afiyet olsun!





Tuzlu Grissini Tarifi

Malzemeler:

250 gr un

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

Yarım tatlı kaşığı instant maya

1 yemek kaşığı zeytinyağı

130 ml su

Üzeri için;

1 adet yumurta

Çörek otu

Susam

Tarif:

Un, tuz, toz şeker ve mayayı derin bir kapta karıştırın.

Üzerine suyu ekleyin ve 8-10 dakika yoğurun.

Hamuru yağladığınız bir kaba alın ve üzerini kapatarak mayalanması için 1 saat oda sıcaklığında bekletin.

Dinlendirdiğiniz hamuru unladığınız bir zeminde tekrar yoğurun ve ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak kalem inceliğinde çubuklar hazırlayın.

Hazırladığınız çubukları aralıklı olarak yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin.

Çırptığınız yumurtayı çubukların üzerine sürün ve çörek otuyla susam serpin.

220 derecede önceden ısıttığınız fırında 12-15 dakika arası pişirin.

Tuzlu atıştırmalığınızı C vitaminli Fanta ile servis edin!

Afiyet olsun!

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