Mitolojide de yeri var günümüz sofrasında da... Elmanın hiç bilmediğiniz özellikleri

Latince adı Malus domestica olan elma ağacının kökenleri Orta Asya'daki (Kazakistan, Kırgızstan, Tacikistan ve Şincan civarı) yabani Malus sieversii ağaçlarına dayanıyor. Binlerce yıldır Asya ve Avrupa'da üretilip tüketilen elma, Avrupalı kolonilerce Kuzey Amerika'ya da taşınmış.

Elmanın birçok kültürde ve mitolojide de yeri bulunuyor. Antik Yunan ve Roma'da bolluk bereket simgesi olan elmanın çiçeklerinin kadınsı güzelliğin sembolü olduğuna inanılıyor. İda Dağı'nda Afrodit, Hera ve Athena arasında yapılan tarihin ilk güzellik yarışmasında arasında büyük ödül bir altın elma örneğin.

Elmalar aynı zamanda sağlık, sevgi ve doğurganlığın da sembolü.

Kuzey mitolojisinde gençlik tanrıçası Idun'un tanrıların yaşlanmasını önleyen sihirli elmalar yetiştirdiğine inanılıyordu. Çincede elma anlamına gelen "ping" kelimesi aynı zamanda barış kelimesinin de resim karşılığı. Bu nedenle Çinliler birine ziyarete giderken yanlarında hediye olarak elma götürüyor.

100 YIL YAŞAYAN KADİM ELMA AĞACI

Tıpkı erik ve armut gibi gül ağacı ailesinden olan elma dünyada en fazla üretilen ağaç meyvesi. Elma ağacının meyve verebilecek yetişkinliğe erişmesi 4-5 yılı buluyor. Bir elma ağacının ortalama ömrü ise 100 yıl civarında.

Elma ağaçları ilkbaharda çiçek açıyor. Arılar yardımıyla tozlaşan ağaçlardaki çiçekler sonbaharda meyveye dönüştüğünde, gelecek yılın meyveleri de ağaçlarda tomurcuk haline gelmiş oluyor.

Boyu 1,5 metre ile 4,5 metre arasında olan elma ağacı doğal halinde 12 metreye kadar çıkabiliyor.

ELMANIN FAYDALARI

Biraz da elmanın faydalarına gelelim...

Orta boyda bir elmanın enerji değeri 80 kalori civarında. Elmanın içeriğindeki doğal bor, beyindeki elektriksel aktiviteyi artırarak bir uyanıklık sağlıyor. Elma aynı zamanda hafızayı güçlendirici etkilere de sahip.

Aralarında kuersetin de bulunan bol miktarda antioksidan içeren elmanın özellikle kabuğu bu açıdan çok değerli.

Elmanın yapısında bulunan çözünebilir lif pektinin de kolesterol seviyelerini düşürmekte etkili olduğu biliniyor.

Elma suya atıldığında yüzeyde kalıyor çünkü içeriğinin yüzde 25'i havadan oluşuyor.

KENDİNE HAS BİLİMİ DE VAR

Elma yetiştiriciliği tek başına bir bilim ve pomoloji diye biliniyor. Bunun dışında moleküler biyoloji ve genetik uzmanları 2010 yılında bir golden elma kullanarak, bu meyvenin gen dizilimini de çözmeyi ve incelemeyi başardı.

Çin dünyanın en büyük elma üretici konumunda. Ancak dünyanın en pahalı elması tanesi 21 dolardan satılan Japon "sekai ichi" elması. Sekai ichi Japonca "dünyanın bir numarası" anlamına geliyor. Bilinen en büyük elma da yine Japonya'dan çıktı. 2005 yılında Hirosaki şehrinde bir çiftçi 1,849 kilogramlık bir elma yetiştirmeyi başardı.