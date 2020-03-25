Mısır unu çorbası tarifi
Özellikle kış günlerinde çorbasız yapamıyoruz ama her gün farklı bir çorba tarifi düşünmek de bazen zorlayıcı olabiliyor. Siz de bizim gibi zaman zaman farklı çorba tariflerine ihtiyaç duyuyorsanız pratik mısır unu çorbasını deneyebilirsiniz. Kadife gibi yumuşacık kıvamıyla içinizi ısıtacak bu çorbayı muhakkak denemelisiniz. Afiyet olsun…
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 çay kaşığı zerdeçal
- Yarım su bardağı mısır unu
- 6 su bardağı tavuk suyu
- 1 diş sarımsak
- 1 yemek kaşığı limon suyu
- Yarım tatlı kaşığı tuz
Mısır unu çorbası tarifi Nasıl yapılır?
Tereyağını tencerede eritip içine zerdeçalı ve mısır ununu ekleyin ve 2-3 dakika kavurun.
Un kavrulunca üzerine yavaş yavaş tavuk suyunu ekleyin ve hızla karıştırın.
Sarımsakları rendeleyip çorbaya ekleyin ve karıştırın.
Altını kıstığınız çorbayı arada karıştırarak kaynayana kadar pişirin.
Kıvamı koyulaşan çorbaya limon suyu ve tuzu ilave edin.
Kaselere bölüştürdüğünüz çorbanın üzerine dilerseniz haşlanmış mısır taneleri serpebilirsiniz. Afiyet olsun…