MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Yemek Tarifleri Haberleri Çorba Tarifleri Haberleri Mısır unu çorbası tarifi
GeriÇorba Tarifleri Mısır unu çorbası tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Çorba Tarifleri
Haber Giriş: 25.03.2020 - 18:06,Son Güncelleme:/

Mısır unu çorbası tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mısır unu çorbası tarifi
Abone Olgoogle-news

Özellikle kış günlerinde çorbasız yapamıyoruz ama her gün farklı bir çorba tarifi düşünmek de bazen zorlayıcı olabiliyor. Siz de bizim gibi zaman zaman farklı çorba tariflerine ihtiyaç duyuyorsanız pratik mısır unu çorbasını deneyebilirsiniz. Kadife gibi yumuşacık kıvamıyla içinizi ısıtacak bu çorbayı muhakkak denemelisiniz. Afiyet olsun…

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 çay kaşığı zerdeçal
  • Yarım su bardağı mısır unu
  • 6 su bardağı tavuk suyu
  • 1 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı limon suyu
  • Yarım tatlı kaşığı tuz

Mısır unu çorbası tarifi Nasıl yapılır?

Tereyağını tencerede eritip içine zerdeçalı ve mısır ununu ekleyin ve 2-3 dakika kavurun.

Un kavrulunca üzerine yavaş yavaş tavuk suyunu ekleyin ve hızla karıştırın.

Sarımsakları rendeleyip çorbaya ekleyin ve karıştırın.

Altını kıstığınız çorbayı arada karıştırarak kaynayana kadar pişirin.

Kıvamı koyulaşan çorbaya limon suyu ve tuzu ilave edin.

Kaselere bölüştürdüğünüz çorbanın üzerine dilerseniz haşlanmış mısır taneleri serpebilirsiniz. Afiyet olsun…

Birbirinden lezzetli 4 şifa çorbası tarifi!
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi