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Salata Tarifleri
Fotoğraf: Ingimage
Haber Giriş: 05.02.2020 - 15:20,Son Güncelleme:/

Mısır salatası tarifi

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Mısır salatası tarifi

Besleyici ve bir o kadar da nefis mısır salatasını denemeye ne dersiniz? Herkesin çok beğeneceği bu salatayı ister yemeklerinizde isterseniz de ara öğün olarak tüketebilirsiniz. Enfes tadıyla her lokmasını ayrı seveceksiniz. İşte mısır salatasının malzemeleri ve yapılış aşamaları... Şimdiden afiyet olsun.

  • Çiğ
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

  • 2 su bardağı konserve mısır
  • 1 adet havuç
  • 2 adet közlenmiş kırmızı biber
  • 10-12 adet yeşil zeytin
  • 1 tutam dereotu
  • 1 adet limon
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz

Mısır salatası tarifi nasıl yapılır?

Biberleri küçük küp şeklinde doğrayın.

Havucun kabuklarını soyup rendeleyin.

Dereotunu da ince ince kıyın.

Yeşil zeytinlerin çekirdeklerini çıkarıp halka şeklinde dilimleyin.

Derin bir kaseye mısırı alın.

Üzerine hazırladığınız malzemeleri ekleyin.

En son zeytinyağı, limon suyu ve tuzu ilave edip iyice karıştırın.

Afiyet olsun...

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