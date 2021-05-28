Mısır nasıl patlatılır? Evde patlamış mısır yapmanın püf noktaları

Doğru pişirildiğinde çok lezzetli ve keyifli sohbetlerin ve film keyiflerinin vazgeçilmezi olmasının yanında aynı zamanda da çok düşük kalorili. Bugün size nefis patlamış mısır yapmanın püf noktalarını hazırladık. İşte çıtır çıtır patlamış mısır keyfi için bilmeniz gereken her şey…

- Patlamış mısır yapmak için öncelikle ihtiyacınız olanlar derin ve ince tabanlı bir tencere, 4 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay bardağı da mısır.

- Derin, ince tabanlı bir tencereyi orta ısıda açtığınız ocağın üstüne koyun. Tencerenizin teflon veya çelik olması fark etmez. Ama tencerenizin tabanı ince değilse önce yüksek ısı ile tencerenin ısınmasını sağlamalı daha sonra orta ateşe alıp devam etmelisiniz.

- Ocaktaki tencerenin içine yağı ve mısırları koyun. Bu adım çok önemli; mısırları ve yağı iyice karıştırın. Yağ kullanırken istediğiniz yağı kullanabilirsiniz. Ama tereyağı kullanırsanız mısırlarınız kararır. Yine de “Tereyağı kullanmak istiyorum” derseniz saf, arıtılmış olanları kullanarak kararmayı önleyebilirsiniz. En iyi sonuç için zeytinyağı veya ayçiçeği tercih etmelisiniz. Mısır tercih ederken de önceliğiniz cin mısır ya da Arjantin mısırı olursa daha iyi bir sonuç alırsınız. Afiyetler, hoş sohbetler olsun…