Mısır mücveri nasıl yapılır? Mısırlı mücver tarifi ve yapımı

Mücver şüphesiz ki mutfakların hem kolay hem de doyurucu lezzetlerinden. Ara sıcak olarak sofralarda yer bulan mücver, hafif olması ile de göz dolduruyor. Farklı bir mücver tarifi arıyorsanız, mısır mücveri tarifimize göz atabilirsiniz. İşte, mücver tarifi.

Malzemeler:

2 yumurta

3 taze soğan

2 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

1 su bardağı tane mısır

Kırmızı pul biber

Tuz

Dereotu

1 çay bardağı un

1 çay kaşığı kabartma tozu

Hazırlanışı:

İlk olarak yumurtaları geniş bir kapta iyice çırpın. Ardından mısır, ince doğranmış taze soğan, ayçiçeği yağı, tuz, kırmızı pul biber ve ince kıyılmış dereotu, un ve kabartma tozunu ekleyin. Eklediğiniz tüm malzemeleri güzelce karıştırın.

Kızartmak için ayçiçek yağını tavaya koyup kızdırın. Hazırladığınız mücverden bir yemek kaşığı alıp tavanın içine bırakın. Tüm mücverleri altın rengi alana kadar kızartın.

Kızarttığınız mücverleri kağıt havlu üzerine alarak yağını süzün. Afiyet olsun.