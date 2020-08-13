Mısır mücveri nasıl yapılır? Mısırlı mücver tarifi ve yapımı
Mücver tarifi Türk mutfağının en sevilen tariflerinin başında geliyor. Un, yumurta ve kabakla yapılan mücver, farklı çeşitlerle de hazırlanabiliyor. Kolay yapımı sayesinde mutfaklarda en çok uygulanan tarifler arasında olan mücveri, kabak yerine mısırla yapıldığında da enfes bir tat ortaya çıkıyor. Mısırlı mücver tarifiyle sizler de misafir sofralarınıza farklı lezzet sunmak istiyorsanız tarifimiz tam size göre. Peki, mısır mücveri nasıl yapılır ve hazırlanır? İşte, kolay ve pratik mısır mücveri tarifi ve yapım aşamaları.
Mücver şüphesiz ki mutfakların hem kolay hem de doyurucu lezzetlerinden. Ara sıcak olarak sofralarda yer bulan mücver, hafif olması ile de göz dolduruyor. Farklı bir mücver tarifi arıyorsanız, mısır mücveri tarifimize göz atabilirsiniz. İşte, mücver tarifi.
Malzemeler:
2 yumurta
3 taze soğan
2 yemek kaşığı ayçiçeği yağı
1 su bardağı tane mısır
Kırmızı pul biber
Tuz
Dereotu
1 çay bardağı un
1 çay kaşığı kabartma tozu
Hazırlanışı:
İlk olarak yumurtaları geniş bir kapta iyice çırpın. Ardından mısır, ince doğranmış taze soğan, ayçiçeği yağı, tuz, kırmızı pul biber ve ince kıyılmış dereotu, un ve kabartma tozunu ekleyin. Eklediğiniz tüm malzemeleri güzelce karıştırın.
Kızartmak için ayçiçek yağını tavaya koyup kızdırın. Hazırladığınız mücverden bir yemek kaşığı alıp tavanın içine bırakın. Tüm mücverleri altın rengi alana kadar kızartın.
Kızarttığınız mücverleri kağıt havlu üzerine alarak yağını süzün. Afiyet olsun.