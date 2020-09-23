Mis kokulu adaçayının 5 farklı kullanım şekli

Et yemekleri

Et yemeklerinde en sık kullanılan şey kekiktir. Ancak adaçayı da et yemeklerinin lezzet ikizidir. Özellikle de ızgara etlerde harika bir bütünleyici olan adaçayını, ızgaranız veya tavanızın bir kenarına koyun. Bu şekilde ete de tat verecek ve mutfağınıza muhteşem kokular yayacak. Etin lezzetini ikiye katlayabileceğiniz bu yöntemi mutlaka deneyin.

Bitki çayı

Zararlı toksinlerin vücuttan atılmasında yardımcı olan adaçayı özellikle kış aylarında sıkça tüketilir. Hazır paketlerde olduğu gibi aktarınızdan satın alıp kendiniz de demleyebilirsiniz. Demlediğiniz adaçayına biraz limon da eklerseniz tadına doyum olmaz. Faydalarının yanı sıra soğuk kış günleri yaklaşıyorken, sıcak bir bitki çayı içmek isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Sosların ana malzemesi

Makarna sosların en çok yakıştığı yemeklerden biridir. Klasik salçalı soslar haricinde farklı soslar da makarnaya lezzet katar. Bunlardan biri de adaçayı sosu. Tereyağı ve zeytinyağını tavaya kızdırdıktan sonra üzerine rendelenmiş sarımsak ve adaçayı ekleyin. Ardından tuz ve karabiberini de ekledikten sonra bir adet limonun kabuğunun rendesini de ilave edin ve bu lezzetli sosu makarna ile buluşturun. Makarna ile uyumuna hayran kalacaksınız.

Adaçayı yağı

Gaz giderme, cilt yenileme, diş eti sağlığı gibi birçok soruna çözüm olan adaçayı yağının kullanım miktarı da oldukça önemlidir. Su veya çayların içerisine bir damla eklemeniz yeterli olacaktır. Her bitki yağında olduğu gibi adaçayı yağının da dozunda kullanımı önemlidir.

Tütsüleme

Adaçayı çok güzel koktuğu için çoğu kozmetik ürünlerinde de kullanılır. Bu güzel kokulu bitki tütsüleme yöntemiyle yakılarak da kullanılabilir. Bu şekilde evinize adaçayının mükemmel kokusu yayılacaktır.