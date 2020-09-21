Mıhlama nasıl yapılır? Kuymak (Mıhlama) tarifi ve adım adım yapım aşaması

Genellikle kahvaltılarda tüketilen mıhlama Karadeniz haricinde büyük şehirlerde de sofralarda yer almaya başladı. Hem lezzeti hem doyurucu olmasıyla en sevilen yemeklerden olan mıhlama özellikle Karadeniz'de organik malzemelerle hazırlanıp yenildiğinde unutulmaz tat bırakıyor. Sizler de bu tarifi denemek istiyorsanız, kolay mıhlama tarifimize göz atabilirsiniz. İşte, kuymak ya da mıhlama tarifi.

Malzemeler

2 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı mısır unu

2 su bardağı su

300 gram Trabzon veya çeçil peyniri

Nasıl hazırlanır?

İki kişilik kuymak için öncelikle 2 kaşık tereyağını seçtiğiniz tavaya ekleyin ve eritin, köpürmeye başladıktan sonra 3 kaşık mısır ununu tereyağına ekleyip kavurun. Mısır unu tereyağı ile kavrulurken yaklaşık 2 bardak suyu ve tuzu ekledikten sonra da orta ateşte kaynamasını bekleyin. Tereyağının kavrulan mısır ununun üzerine çıktığını gördüğümüzde telli peyniri de ekleyerek hafifçe karıştırıp erimesini bekleyin. Fazla bekletilen kuymak beklenen tadı vermez. Ocaktan alındıktan hemen sonra piştiği tava ile servise hazırlayın.