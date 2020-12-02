MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Mutfak TüyolarıMeyve yerken üzerine tahin gezdirin! Neden mi? İşte cevabı...
GeriMutfak Tüyoları Meyve yerken üzerine tahin gezdirin! Neden mi? İşte cevabı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Mutfak Tüyoları
DHA
Haber Giriş: 02.12.2020 - 09:18 | Son Güncelleme:

Meyve yerken üzerine tahin gezdirin! Neden mi? İşte cevabı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Meyve yerken üzerine tahin gezdirin! Neden mi? İşte cevabı...
Abone Olgoogle-news

Beslenme uzmanı Gözde Güzelcan akciğerin temizlenmesini sağlayan tahinin özellikle koronavirüs sürecinde kahvaltı sofralarından eksik edilmemesini önerdi. Güzelcan, "Tahin çok güçlü bir antioksidandır. Bir yemek kaşığı tahini meyvelerin üzerine dökülerek tüketilmesi pek çok hastalığa karşı koruyucu olacaktır" dedi.

Hem koronavirüs salgını hem de grip salgının yoğun olduğu bugünlerde uzmanlar, vücut direncinin güçlendirmenin önemli olduğunu belirtiyor.

Beslenme uzmanı Gözde Güzelcan, koronavirüs sürecinde kahvaltı sofralarından tahinin eksik olmamasını önerdi. Güzelcan, "Tahin; magnezyum, demir, fosfor ve lif açısından çok güçlü bir antioksidandır. Bir yemek kaşığı tahini meyvelerin üzerine dökülerek tüketilmesi pek çok hastalığa karşı koruyucu olacaktır" dedi.

Meyve yerken üzerine tahin gezdirin Neden mi İşte cevabı...


’AKCİĞERİ TEMİZLER, KOLESTROLÜ AZALTIR, KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR’

Yoğurt ve meyvelerin üzerine bir tatlı kaşık tahin dökülüp yenmesinin pek çok hastalığa iyi geleceğini belirten Güzelcan, "Tahin, güçlü bir antioksidan özelliğe sahip olduğu için kanserin de savaşçısıdır. Sesamil ve sesamol gibi lignatlar içerdiği için kalp damar sağlığı için de çok önemlidir. 40 kişi üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, tahini düzenli olarak tüketen kişilerin kötü kolestrolünde azalma gözlenmiştir. Öte yandan tahinin akciğer temizlenmesinde de çok etken olduğuna dair çalışmalar mevcut. Ayrıca, tahinin içerisinde fosfor olduğu için kemik yapısını güçlendiriyor. Günde bir yemek kaşığı kadar tahini tükettiğiniz meyvenin üzerine döküp yemeniz sizi pek çok rahatsızlıktan koruyacaktır" dedi.

Meyve yerken üzerine tahin gezdirin Neden mi İşte cevabı...


’KİLO ALIMINI ETKİLER, SAĞLIKLI KALMANIZI SAĞLAR’

Tahinin tüketildiği zaman daha kalorili ve zararlı besinlere yönelmesini engellediğini ifade eden Güzelcan, "Tahin, şeker içeriği olmayan glikoz şurubu içermeyen pekmezle birlikte de tüketilebilir. Tahin içeriğinden dolayı yendiği zaman zararlı ve daha kalorili yiyeceklere yönelinmesini engelliyor. Bu da direkt olarak kilo alımlarını etkileyerek kişinin daha sağlıklı kalmasını sağlıyor" diye konuştu.

Tahinli & Cevizli Kabak Tatlısı | Mucize Lezzetler
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi