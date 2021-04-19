Meyir çorbası tarifi: Meyir çorbası nasıl yapılır?

Mehir çorbası olarak da bilinen meyir çorbası, yoğurt ve bulgur ile hazırlanıyor. Yaz mevsiminde soğuk olarak da tercih edilebilen bu nefis çorbaya istediğiniz baharatları da ekleyerek daha lezzetli hale getirebilirsiniz. Sofranızda meyir çorbasına yer vermek isterseniz tarifini sizin için derledik.

MALZEMELER:

5 adet sivri biber

2 adet soğan

2 adet patlıcan

2 su bardağı yoğurt

1 su bardağı bulgur

Yarım kahve fincanı sıvı yağ

Pul biber

NASIL YAPILIR?

Patlıcan ve biberi küp küp doğrayın. Ardından tencereye alıp üzerini geçecek miktarda su ekleyin ve haşlayın. Sebzeler yumuşayınca bulgurları ekleyin ve suyunu iyice çekene kadar pişirmeye devam edin. Eğer gerekirse az miktarda da sıcak su ilave edebilirsiniz. Bulgur suyunu çekince ocaktan alıp ılınması için bir kenarda bekletin.

Bulgurlar ılıdıktan sonra üzerine yoğurdu ilave edip karıştırın. Daha sonra tamamen soğuması için bekleyin. Soğanları soyup küçük küçük doğrayın ve sıvıyağ ile tavada kavurun. Üzerine de pul biber ekleyip kavurmaya devam edin. Son olarak soğanlı pul biberli karışımı çorbanın üzerine gezdirip servis edin.