Meyhane pilavı nasıl yapılır? Meyhane pilavı yapmanın püf noktaları

Lezzet deposu bulgurla yapılan enfes bir yemek. İçinde bol miktarda sebze olduğundan tek başına bir öğün olabilecek meyhane pilavı, vejetaryen ve veganların da zevkle tüketebileceği yemeklerden. Siz arzu ederseniz yemeğinize su yerine tavuk ya da et suyu kullanabilir, mevsimi dışında tüketmek istemezseniz domatesi malzemelerden çıkarabilirsiniz. İşte enfes meyhane pilavı tarifimiz…

Meyhane Pilavı Tarifi

Malzemeler;

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet kuru soğan

3 adet yeşil biber

2 adet dolmalık kırmızı biber

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

Yarım yemek kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1,5 su bardağı pilavlık bulgur

2 adet domates

3 su bardağı sıcak su

Meyhane Pilavı Nasıl Yapılır?

Öncelikle soğanları ve biberleri küp küp doğrayın.

Sarımsakları da ince ince kıyın.

Tereyağı ve zeytinyağını pilav tenceresinde eritin.

Önce soğanları tencereye alıp kavurun.

Soğanlar pembeleşince biberleri de tencereye ekleyin.

Biberler de yumuşayınca bulguru da ilave edin ve 3-4 dakika kadar kavurun.

Sarımsak, domates ve biber salçaları, tuz ve karabiberi de ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun.

İri iri doğradığınız domatesleri de tencereye ekleyin.

Son olarak sıcak suyu ilave edin ve kaynadıktan sonra altını kısıp pilavınızı 15 dakika kadar pişirin.

Pilav suyunu çekince üzerini bir kâğıt havluyla kapatıp 10 dakika kadar dinlendirin.