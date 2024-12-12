Mevsimi geldi! Boyasız kıpkırmızı olmasının püf noktası da çok basit... Tam kıvamında ayva tatlısı nasıl yapılır?

Ayva tatlısı mutfağımızın klasik lezzetlerinden biri. Bu güzel tatlıyı boyasız kırmızı rengini vermek için tek ihtiyacımız olan ise çekirdekleri. Ayva tatlısı tarifini uygularken, ayvalarınızı kaynatırken içerisine çekirdeklerini ekleyin. Bu çekirdekler ayva tatlınızın daha lezzetli ve kırmızı bir renk almasını sağlayacaktır.

Ayrıca tatlınızı kaynatırken 12-14 tane karanfili serpiştirmek de kırmızı rengini almasına yardımcı olabilir.

AYVA TATLISI TARİFİ MALZEMELERİ

5 adet orta boy ayva

1 buçuk su bardağı toz şeker

4 adet karanfil

1 adet çubuk tarçın

2 çay bardağı su

AYVA TATLISI NASIL YAPILIR?

Ayvaları güzelce yıkayıp soyun. Ardından ikiye bölüp çekirdeklerini çıkarın ve kenara alın.

Orta boy bir tencereye ayvaların üzerini biraz geçecek şekilde su koyun. 15- 20 dakika kadar haşlayın.

Ardından derin bir fırın tepsisine alın toz şekeri, tarçını, karanfili ve suyu koyup önceden ısıtılmış 150 derecelik fırında 25 - 30 dakika kadar pişirin.

Yumuşayan ayvaları tepsiden alıp kaymak veya fındık ile servis edebilirsiniz.