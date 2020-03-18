Mevsime uygun bir merhaba: Rokfor soslu enginar

Hangi tarif ile başlamamın daha uygun olacağını düşündüm uzun uzun. Yanıt olarak “En çok sevdiklerimden birisi olmalı ve mevsimine uygun olmalı” dedim. Mevsime uygunluk benim mutfağımda altın değerinde, zira her mevsim her ürünü bulabilmekle birlikte, doğru zamanda kendi endemiğinde yetişmiş ürünün lezzet ve besin değeri çok farklı.

Enginar içinde bulunduğumuz mevsimin bana göre en güzel sebzesi. Aslında kendisi papatyagiller familyasından bir çiçek, lezzetinin yanı sıra mor/mavi çiçekleriyle çok da yakışıklı bir çiçek. Kendi adıma, bir demet vazo çiçeği almaktansa, birkaç enginar ile kapıda karşılanmak çok daha romantik 😊

Her bölgede aynı sıklıkla tüketilmese de, artık hemen hemen her yerde kendisine rastlayabiliyoruz.

Bu yazıda size vereceğim tarif için çanak enginar değil, sapıyla, yaprağıyla, hiç ayıklanmamış enginarlardan kullanacağız. Ayrıca enginar ayıklamak gözünüzü korkutmasın, pek çok pratik yöntemini videolu olarak internette bulabilirsiniz. Her yeri çok lezzetli olduğu için, güzel çiçeğimizi ziyan etmek istemeyiz.

Tarifimiz hem enginar hem de peynir sevenler için uygun. Yanı sıra estetiği ve lezzeti yüksek bir davet ara sıcağı, hem de hiç enginar pişirmemiş birisi için bile hazırlaması oldukça pratik. Rokfor rahiya olarak hayli iddialı bir peynir, alternatif olarak sert bir tulum peyniri de kullanabilirsiniz. Ya da enginarın tazeleyici lezzetini ön plana çıkartmak için düşük aromalı bir beyaz peynirle de ikame edebilirsiniz. Bu durumda beyaz etli bir menü içerisinde yıldız olacaktır. Ben bu tarifi kırmızı et ya da ahtapot gibi lezzetçe baskın bir deniz ürününün ana yemek olduğu bir menü içerisinde eşleştirmeyi tercih ettiğim için rokfor ile pişirmeyi tercih ediyorum.

İpuçları: Enginarlarımızı satın aldığımız gün pişirmeyeceksek, su dolu bir vazoda çiçek gibi muhafaza edebiliriz. Ancak her çiçek gibi tazeliklerini yitireceklerinden, en kısa sürede tüketmek önceliğimiz olsun.

Malzemeler (4 kişilik):

4 adet çiçek enginar

50 gram rokfor peyniri ya da 75 gram rende tulum peyniri

1 paket süt kreması

1 demet ince kıyılmış dereotu

2 diş sarımsak

1 çay kaşık iri çekilmiş karabiber

Peynir cinsine göre kontrollü tuz

Yapılışı:

Önce aldığımız enginarların saplarını çiçek kısmının dibinden keserek ayıralım.

Ayırdığımız çiçeklerin en üstte kalan dikenli kısımlarını bir makas yardımı ile keselim.

Dikine olacak şekilde enginarlarımızı ortadan ikiye ayıralım. Göbek kısmında yer alan ince tüyleri bir bıçak ya da tatlı kaşığı ile temizleyelim. Su altında yıkayalım.

Kestiğimiz sapların dışındaki sert yeşil kısmı bıçakla keserek içindeki beyaz kısımları da ayıralım.

İkiye ayrılmış enginarlarımızı tekrar birleştirip ayıkladığımız saplarla birlikte önce yağlı kağıda sonrasında alüminyum folyoya saralım.

Sardığımız enginarlarımızı önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 45 dakika pişirelim.

Pişmiş enginarlarımızı kağıtlarından çıkartıp ana pişirmeyi yapacağımız yağlı kağıt serilmiş pişirme kabına alalım.

Enginarlarımızı bu sefer açık şekilde çanakları yukarı bakar halde 200 derecelik fırında 10 dakika daha pişirip dış yapraklarının çıtırdamasını sağlayalım.

Krema, dövülmüş 2 diş sarımsak, dereotu ve karabiberi bir kapta karıştıralım. İçine peynirimizi ekleyip sos haline getirelim.

Bu sosu fırındaki enginarlarımızın üzerine gezdirip, üzeri kızarınca fırından çıkaralım. Sıcak servis edelim.

Hamiş: Saksı ya da vazolarımızda mis kokulu rengarenk çiçekler olması bizi çok mutlu eder. Verdiği bu hissin yanı sıra hercai menekşe, karahindiba, gül, mürver, kabak çiçeği, lavanta ve hibiskus gibi çiçekleri besin olarak da tüketebildiğimizi biliyor muydunuz?