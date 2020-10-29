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Mutfak Tüyoları
Haber Giriş: 29.10.2020 - 12:50 | Son Güncelleme:

Metez (Haluj) nedir, nasıl yapılır? İşte adım adım metez tarifi

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Metez (Haluj) nedir, nasıl yapılır? İşte adım adım metez tarifi
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Çanakkale'nin yöresel lezzetlerinden biri olan metez, görüntüsü itibariyle mantıyı andırıyor Metez yoğurt sosu yerine salçalı sosla sunuma hazırlanır. 2 yemek kaşığı salça eklenir ve 2 – 3 dakika kavrulur. Daha sonra tenceredeki metezlerin üstüne dökülür ve kapağı kapatılarak, 5 – 10 dakika sonra servis edilir. Metez (Haluj) nedir, nasıl yapılır? İşte adım adım metez tarifi

MALZEMELER :

5 su bardağı un
250 gr kıyma
3 adet soğan
1 adet yumurta
1 tatlı kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı pul biber
2 yemek kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı tuz,
1 çay kaşığı tuz
3 yemek kaşığı zeytinyağı
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı zeytinyağı
2 lt su,
1 su bardağı su

METEZ NASIL YAPILIR?

Un, 1 su bardağı su, yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz ile yoğrularak, kulak memesi kıvamında bir hamur elde edilir. Bu hamur yastıaç genişliğinde açılır ve su bardağı ağzı genişliğinde kesilir.

İnce kıyılmış soğan, 3 yemek kaşığı zeytinyağında pembeleştirildikten sonra, kıyma ile 5 dakika kavrulur. İçine 2 yemek kaşığı salça eklenip, 2–3 dakika daha kavrulduktan sonra, pul biber, karabiber eklenerek karıştırılır ve ocaktan indirilir.

Kesilen hamurların yarısına 1 tatlı kaşığı harç konularak, yarımay şeklinde kapatılır.

Tencereye 2 lt su, 1 çay kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı konularak, kaynamaya bırakılır. Su kaynadığında hamurlar içine salınır ve 10 dakika pişirilir.

Bir tavada 2 yemek kaşığı zeytinyağı kızdırılarak, 2 yemek kaşığı salça eklenir ve 2–3 dakika kavrulur. Daha sonra tenceredeki metezlerin üstüne dökülür ve kapağı kapatılarak, 5–10 dakika sonra servis edilir.

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