Metez (Haluj) nedir, nasıl yapılır? İşte adım adım metez tarifi

MALZEMELER :



5 su bardağı un

250 gr kıyma

3 adet soğan

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber

2 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı tuz,

1 çay kaşığı tuz

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 lt su,

1 su bardağı su

METEZ NASIL YAPILIR?

Un, 1 su bardağı su, yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz ile yoğrularak, kulak memesi kıvamında bir hamur elde edilir. Bu hamur yastıaç genişliğinde açılır ve su bardağı ağzı genişliğinde kesilir.

İnce kıyılmış soğan, 3 yemek kaşığı zeytinyağında pembeleştirildikten sonra, kıyma ile 5 dakika kavrulur. İçine 2 yemek kaşığı salça eklenip, 2–3 dakika daha kavrulduktan sonra, pul biber, karabiber eklenerek karıştırılır ve ocaktan indirilir.

Kesilen hamurların yarısına 1 tatlı kaşığı harç konularak, yarımay şeklinde kapatılır.

Tencereye 2 lt su, 1 çay kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı konularak, kaynamaya bırakılır. Su kaynadığında hamurlar içine salınır ve 10 dakika pişirilir.

Bir tavada 2 yemek kaşığı zeytinyağı kızdırılarak, 2 yemek kaşığı salça eklenir ve 2–3 dakika kavrulur. Daha sonra tenceredeki metezlerin üstüne dökülür ve kapağı kapatılarak, 5–10 dakika sonra servis edilir.