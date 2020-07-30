Meşhur kaymaklı baklava bu bayram da ağızları tatlandıracak

Sandıklı’da düğünlerde ve özel günlerde evlerde yapılan kaymaklı baklava bu bayramda da ilgi görmeye devam ediyor. Kadınlar tarafından onlarca tepsi baklava Kurban Bayramı sofralarını süslemek için hazırlanmaya başladı. Ev hanımları, baklavanın en önemli özelliğinin 30 kattan oluşması olduğunu vurguladı.

Özellikle bayram ve özel günlerde Sandıklı’da yapılan kaymaklı baklavanın sofraların olmazsa olmazı olduğunu kaydeden Asuman Elçabuk, “Bu baklava düğünlerin, karyola kurma, güvey eli, kına yakması gibi törenlerinde dünürler tarafından birbirine ağız tadı olarak gönderilir. 15 kat çifter kat olmak üzere 30 kattan oluşan baklava el marifeti isteyen ince açılma şekliyle kat kat açılarak her katına ceviz serpilmesi ile yapılır. Malzemeleri ise 3 yumurta, un, bir bardak sıvı yağ, bir su bardağı süt, bir çay kaşığı tuz ile baklava yufkası hazırlanır. Bezeler mandalina büyüklüğünde hazırlanarak oklava yardımı ile açılır. Tepsilere döşenen yufkaların her katına ayrı ayrı ceviz konulur. Mahalle fırınında yaklaşık 40 dakika pişirilen baklava soğuduktan sonra orta kısmı açılarak içerisine Afyon kaymağı döşenir ve daha sonra soğuk şerbet verilerek dinlendirildikten sonra servise hazır hale gelir bu baklavanın en önemli özelliği kaymağının piştikten sonra konulmasıdır” dedi.





Baklavanın sıcaklığı gittikten sonra şerbeti dökülmeden kaymağın eklendiğini ve tatlının asıl lezzetinin buradan geldiğine dikkat çeken Elçabuk, “Biz bu baklava yapma işine arkadaşım ve komşum olan Gülbeyaz hanım ile evlerde yaptığımız baklavayı birbirimize ikram ederken, kıyaslama yaptık ve düşünerek ‘Neden bunu dışarıya yapmayalım?’ dedik ve 5 yıldır bunu yaparak satışını gerçekleştiriyoruz. Bu baklavanın diğer baklavalardan farkı kesim şeklidir. Kesimi baklava dilimi şeklinde değil tepsi deki baklava dörde bölünür, son olarak üzerine baklavalık yufkadan erişte şeklinde hamur kesilerek serpiştirildiğinde baklavaya kıvam verir. Ortalama bir tepsi baklavanın pişmeye hazır hale gelmesi 3 saati buluyor. Hazırlanan baklavalarımıza en son olarak şerbetini ilave ediyoruz ve birkaç saat dinlendikten sonra servis yapılır” diye konuştu.

