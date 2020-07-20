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Yemek Kültürü
Kaynak: İHA Fotoğraf:iStock
Haber Giriş: 20.07.2020 - 13:30,Son Güncelleme:

Mersin'in çileği ve vişnesi kadınların elinde değerleniyor

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Mersin'in çileği ve vişnesi kadınların elinde değerleniyor
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Mersin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile Tarsus Eshab-ı Kehf Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kadınları, el ele vererek doğal meyvelerden reçel üretiyor. Odun ateşinde geleneksel yöntemle pişirilen reçeller, kooperatiflerin sipariş hatlarından ve belirlenecek satış noktalarından tüketicilere sunulacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen kooperatif üyesi kadınlar ortak bir projeye imza attı. Mersin üreticisinden alınan çilek ve vişneler, kadınların ellerinde reçele dönüştü. Mersin topraklarından Türkiye’nin bereketli sofralarına, sürdürülebilir doğa dostu üretim ile vişne, çilek, karadut, turunç, üzüm, kekik, pul biber, sumak gibi daha birçok ürünü mevsimine göre üreticiden satın alarak işliyor. Salça, pekmez, nar ekşisi, bandırma, reçel gibi ürünlerle hem üreticiye hem de kadın emekçilere katkı sağlayan kooperatif, tüketiciyi de doğal ürünler ile buluşturuyor.

Mersinin çileği ve vişnesi kadınların elinde değerleniyor

Mersinden Kadın Kooperatifi, bu kapsamda, Silifke’nin kokulu çileği ile Gözne’nin harap vişnesini satın alarak üreticilere can suyu oldu. Kooperatif Başkanı Meral Seçer, kurucu üyeler ve kadın emekçiler, satın alınan çilek ve vişneleri elleriyle ayıklayarak odun ateşinde geleneksel yöntemle pişirdi. Kooperatif Başkanı Meral Seçer ve emeği geçen bütün kadınlar, “Bereketi içinde olsun” diyerek odun ateşinde kaynatılan reçeli karıştırdı. Reçeller, güneşte bekletilerek koyulaştırıldıktan sonra kooperatifin sipariş hatları ve belirlenecek satış noktalarından tüketicilerin beğenisine sunulacak.

Yerli ürünler sofralara lezzet katarken geri dönüşüme de katkı sunuluyor. Reçeli yapılan vişne sapları kurutularak, ödem attıran çay olarak değerlendirilirken, vişne çekirdeklerinden de masaj yastığı yapılacak.

Mersinin çileği ve vişnesi kadınların elinde değerleniyor

Geleneksel ürünleri tüm Türkiye'ye ulaştırmayı hedefliyorlar

Silifke’nin kokulu çileğini geleneksel yöntemlerle reçele dönüştürdüklerini belirten Seçer, kente özgü geleneksel ve özel ürünleri değerlendirmek istediklerini vurgulayarak, “Çileklerin buraya gelişindeki hikaye yoğun emeğe dayanıyor. Saat 05.00’te başlayan hasat işlemi, saat 10.00’da bitiyor. Aynı gün içerisinde bu çilekler Silifke’den buraya getiriliyor ve bekletilmeden el birliğiyle ayıklanıyor. Biz Mersinden Kadın Kooperatifi olarak Mersin’e özgü ürünler üzerinden üretim yapmak istiyoruz; Gözne’nin harap vişnesi, Silifke’nin mis kokulu çileği gibi. Bu ürünlerin sayısını çoğaltabiliriz. Tamamen geleneksel yöntemlerle doğal koşullarda yetişmiş ürünlerle yaptığımız ürünleri tüm Mersin’e ve Türkiye’ye ulaştırmak istiyoruz” diye konuştu.

Çilek reçeli tarifi
Çilek reçeli tarifi

 

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