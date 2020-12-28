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AA
Haber Giriş: 28.12.2020 - 13:37 | Son Güncelleme:

Mersin'de keçiboynuzunun pekmeze yolculuğu başladı

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Mersin'de keçiboynuzunun pekmeze yolculuğu başladı
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Mersin'in Erdemli ilçesinde, üreticilerin büyük emekle yaz aylarında dalından toplayarak çuvallarda dinlenmeye bıraktığı keçiboynuzundan pekmez yapılıyor.

Doğada kendiliğinden yetişebilen, düşük maliyetli keçiboynuzunun, ağustosta hasadının yapılıp aralık sonuna kadar çuvallarda dinlendirildiği süreç tamamlandı. Çuvallardan çıkarılan ürünler, kazanlarda saatlerce kaynatılıp dinlendirilmesinin ardından pekmeze dönüşüyor.

Mersinde keçiboynuzunun pekmeze yolculuğu başladı

Kilosu 200 liradan satılıyor

Keçiboynuzu yetiştiricisi Kerim Yılmaz, gazetecilere, pekmezin zahmetli bir sürecin ardından sofralardaki yerini aldığını söyledi.

Aralık sonuna kadar dinlendirdikleri keçiboynuzunun öncelikle sert olan meyvelerini kırdıklarını ifade eden Yılmaz, "Daha sonra soğuk suda 24 saat bekleterek özünü aldık. Soğuk sudan almış olduğumuz özü 24 saat odun ateşinde kazanda kaynattık. Gerçekten bu çok zahmetli bir iş. Ancak tadına bakıldığında zahmete değiyor." diye konuştu.

Mersinde keçiboynuzunun pekmeze yolculuğu başladı

Yılmaz, şifa kaynağı keçiboynuzu pekmezinin kilosunu 200 liradan sattıklarını belirtti.

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Tadı, kokusu ve aroması ile benzersiz Kırkağaç kavunundan pekmez yaptılar
Tadı, kokusu ve aroması ile benzersiz Kırkağaç kavunundan pekmez yaptılar
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