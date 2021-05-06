Mersin Yemekleri - Mersin'de Ne Yenir Ve Neyi Meşhur? Mersin Mutfağı Yemeklerinin İsimleri Ve Listesi

Mersin yemekleri sadece Mersin'de değil aynı zamanda ülkemizde de en ünlü yemeklerden oluşmaktadır. Oldukça sağlıklı olan bu yemekler hem et yemeklerinden hem de sebze yemeklerinden oluşmaktadır. Mersin'e özgü olan bu yemekler birçok kişi tarafından denenmek istenmektedir. Mersin yemekleri en çok tadılan lezzetler arasındadır.

Meşhur Mersin Yemekleri - Mersin Mutfağı Yemeklerinin İsimleri ve Listesi

1) Tantuni

Tantuni denilince akla ilk gelen şehirler arasında Mersin gelmektedir. Mersin tantunisi bu şehri adeta temsil etmektedir. Mersin tantunisi Mersin mutfağında en çok yapılan yemekler arasında yer almaktadır. Mersin tantunisi hem tavuk eti hem de kuzu eti ile birlikte yapılmaktadır. Ekmek arası şeklinde servis edilen bir yemektir. Tantuni yemeği Mersin'de değil ülkemize de ünü yayılmış olan bir yemektir. Etlerin küçük küçük doğranması ile birlikte servis edilmektedir. Tantuni lavaş ekmeği ya da isteğe bağlı olarak ekmek arasında servis edilen bir yemektir. Acı biber de ikram edilir.

2) Batırık

Mersin'de meşhur olan bir diğer yemek ise batırık yemeğidir. Batırık yemeği bol malzeme ile birlikte hazırlanır. Mercimek köftesine benzeyen bir görüntüsü vardır. Batırık yemeği kuru şeklinde yapılır. Sulu şeklinde olan türleri de vardır. Oldukça doyurucu bir yemek olan batırık yemeği Mersin'de misafirlere en çok ikram edilen yemeklerin başında yer almaktadır. Batırık yemeği malzemesi içerisinde ince bulgur da yer almaktadır. Batırık yemeğinin hem kuru şeklinde yapılması hem de çorbasının yapılması yaygındır. Batırık çorbası da şehirde ki ünlü çorbalardan bir tanesidir.

3) Tarsus Kebabı

Kebap yemeklerini sevenler Tarsus kebabı en çok tercih edilen kebap yemeklerindendir. Tarsus kebabı Mersin'in özellikle Tarsus ilçesinde sıklıkla sunulan bir yemektir. Adana kebabına görüntü olarak benzerlik teşkil etse de tat olarak farklı bir yemektir. Tarsus kebabı Mersin'de en ünlü kebapçılarda bile yer alan bir kebaptır. İçerisinde soğan, közlenmiş domates ve közlenmiş biber de ilave edilmektedir. Tarsus kebabı özenle hazırlanmaktadır. Mersin'e özgü hazırlanışı ile bilinen Tarsus kebabı porsiyon şeklinde ilave edilmektedir.

4) Sıkma

Sıkma hamurişi yemeklerini sevenlerin sıklıkla tercih ettiği bir yemektir. Sıkma yemeği hamur işlerinde sürekli olarak servis edilir. Bu şehirde çayın yanında gittiği en güzel yemeklerden olarak sıkma yemeği bilinmektedir. Mersin'de sıkma yemeğini tercih edebilirsiniz. Sadece Mersin'de değil Mersin'in çevre illerinde de sıkma yemeği oldukça yaygındır. İçerisinde patates ya da peynir harcı isteğe bağlı olarak servis edilmektedir. Sıkma yemeği dürüm şeklinde servis edilir. Mersin'in vazgeçilmez Hamur işleri arasında sıkma yemeği gelmektedir. Sıkma yemeği sacda pişirilen yemeklerden oluşmaktadır. Aynı zamanda Yörük kahvaltılarında en meşhur olan hamur işlerinin başında gelmektedir.

5) İçli Köfte

İçli köfte sadece Mersin'de değil ülkenin dört bir yanında farklı farklı türlerinin olduğu bir yemektir. Fakat Mersin'de ki içli köftenin tadı da bir başkadır. İçli köfte haşlama ile birlikte yapılmaktadır. Aynı zamanda içli köftenin kızartması da yapılmaktadır. İçli köfteyi bu kadar güzel yapan detayları arasında iç harcı gelmektedir. Özenle hazırlanan bir iç harcı bulunan içli köfte yemeği içerisinde ceviz de bulunmaktadır. İçli köfte yemek sofralarının vazgeçilmezi olarak bilinmektedir. Yapımı için büyük bir el becerisi istenen içli köfte son derecede lezzetli bir yemektir.

6) Dövme Pilavı

Türk mutfağının en ünlü yemekleri arasında dövme pilavı gelmektedir. Türk mutfağında da yeri başka olan dövme pilavını en güzel Mersin'de yiyebilirsiniz. Mersin'de ki en güzel yemeklerden olan dövme pilavı bu şehirde pek çok yemeğin yanında servis edilmektedir. İçerisinde yer alan pilav oldukça lezzetlidir. Pilavın üstünde ise biberler halka şeklinde eklenir. Dövme pilavı aşurelik bir pilav olarak da bilinmektedir. Bol malzeme ile hazırlandığı için dövme pilavı son derecede lezzetli olan bir pilavdır. Aynı zamanda doyurucudur.