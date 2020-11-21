Mercimekli Brownie nasıl yapılır? İşte, Mercimekli Brownie tarifi

Normal kek malzemelerinin yanı sıra yeşil mercimeğe de ihtiyaç duyulan Mercimekli Brownie, kolay tarifi ile mutfaklarda basit bir şekilde yapılabiliyor. Peki, Mercimekli Brownie nasıl yapılır? Mercimekli Brownie malzemeleri ve tarifi hakkında detaylı bilgiler

Mercimekli Brownie Malzemeleri



200 gr. tereyağı

250 gr. bitter çikolata – 2 su bardağı

1 su bardağı yeşil mercimek – haşlanmamış

2 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilya

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker



Üzeri için Malzemeler

Deniz tuzu

Mercimekli Brownie Yapılışı

Mercimeğinizi bir sos tenceresine alın ve iyice yumuşayana kadar haşlayın.



Haşlanan mercimeğinizi süzün ve bir karıştırma kabının içerisine alın.



Tereyağınızı eritin.



Eriyen tereyağınızı ocaktan alın ve içerisine çikolatayı ekleyip silikon bir çırpma teliyle karıştırarak eritin.



Eriyen çikolatanızı süzdüğünüz mercimeğin içerisine ilave edin ve el blenderinin parçalayıcı ucuyla iyice karıştırarak çekin.



Ardından kakao ekleyin ve karıştırarak çekmeye devam edin.



İçerisine vanilyayı ekleyin ve spatula yardımıyla karıştırın.



Ayrı bir karıştırma kabında yumurta ve toz şekeri iyice beyazlaşana kadar çırpın.



Mercimekli karışımınızı yumurtalı karışıma yavaş yavaş ekleyerek bir spatula yardımıyla iyice karıştırın.



Ardından bir çırpma teli yardımıyla her şey birbiriyle karışana kadar iyice çırpın.



25×25 cm’lik kare fırın kabınızın tabanını yağlayın ve fırın kağıdı serin.



Brownie harcınızı fırın kabınızın içerisine ekleyin ve bir tutam deniz tuzu serpiştirin.



180 derecede önceden ısıtılmış fırında 25 dakika pişirin.



Brownie’niz fırından çıktıktan sonra 30 – 40 dakika soğuması için fırın kabında bekletin.



Brownie’niz soğuyunca kalıptan çıkartın ve dilimleyerek servis edin.