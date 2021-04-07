Mercimek çorbası nasıl yapılır? Süzme mercimek çorbası tarifi
Çorbalar, akşam yemeğinin en güzel başlangıçlarından. Özellikle de mercimek çorbası, en sevilenlerden... Üzerindeki naneli ve pul biberli sosuyla da lezzeti daha da artıyor. Peki mercimek çorbası nasıl yapılır? İşte süzme mercimek çorbası tarifi...
Mercimek çorbası farklı şekillerde hazırlanabiliyor. İçine eklenen patates, soğan ve havuçla besleyiciliği artan bu nefis çorba sindirime de destek oluyor. Üstelik yapımı da oldukça pratik. Sizler için süzme mercimek çorbası tarifini araştırdık. Mutlaka denemelisiniz.
MALZEMELER:
1 su bardağı kırmızı mercimek
1 adet kuru soğan
1 adet havuç
1 adet patates
Yarım çay bardağı zeytinyağı
4 su bardağı veya et suyu
Yarım limon
Kırmızı toz biber
Pul biber
Tuz
Üzeri için;
Nane
NASIL YAPILIR?
Mercimekleri güzelce yıkayıp süzün. Ardından tencerede alın. Üzerine doğranmış soğan, havuç, zeytinyağı, limon, baharat, tuz ve suyu ekleyip pişmeye bırakın. Suyu yetersiz gelirse ekleyebilirsiniz. Tüm malzemeler piştikten sonra çorbanızı blender'dan geçirin. Daha sonra üzerine az sıvı yağ ile kızartılmış kuru nane dökerek servis edebilirsiniz. Yanında dilimlenmiş limon vermeyi de unutmayın.