Mercimek çorbası nasıl yapılır? Süzme mercimek çorbası tarifi

Mercimek çorbası farklı şekillerde hazırlanabiliyor. İçine eklenen patates, soğan ve havuçla besleyiciliği artan bu nefis çorba sindirime de destek oluyor. Üstelik yapımı da oldukça pratik. Sizler için süzme mercimek çorbası tarifini araştırdık. Mutlaka denemelisiniz.

MALZEMELER:

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 adet kuru soğan

1 adet havuç

1 adet patates

Yarım çay bardağı zeytinyağı

4 su bardağı veya et suyu

Yarım limon

Kırmızı toz biber

Pul biber

Tuz

Üzeri için;



Nane

NASIL YAPILIR?

Mercimekleri güzelce yıkayıp süzün. Ardından tencerede alın. Üzerine doğranmış soğan, havuç, zeytinyağı, limon, baharat, tuz ve suyu ekleyip pişmeye bırakın. Suyu yetersiz gelirse ekleyebilirsiniz. Tüm malzemeler piştikten sonra çorbanızı blender'dan geçirin. Daha sonra üzerine az sıvı yağ ile kızartılmış kuru nane dökerek servis edebilirsiniz. Yanında dilimlenmiş limon vermeyi de unutmayın.