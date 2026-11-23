Mengen çorbası tarifi (Videolu) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Bolu mutfağının sevilen lezzetlerinden Mengen çorbası, tereyağı ve zeytinyağında kavrulan soğan, sarımsak ve bulgurla sofralara doyurucu bir başlangıç seçeneği sunuyor. Un, domates ve biber salçasıyla kıvam kazanan çorba, kuru nane ve kırmızı pul biberin verdiği tatla enfes bir lezzet kazanıyor. Evdeki malzemelerle pratik bir şekilde hazırlanan bu sıcacık çorba, her denemede garantili sonuç veriyor. İşte Mengen çorbası için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...
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Servis:4 - 6 Kişilik
Süre:30-60 dk
Kolay
Malzemeler
4 yemek kaşığı pilavlık bulgur
1 adet kuru soğan
1 diş sarımsak
1 yemek kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı biber salçası
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı zeytinyağı
3 su bardağı su
1 su bardağı et suyu
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı kuru nane
1 çay kaşığı kırmızı pul biber
1 yemek kaşığı un
Nasıl Yapılır
Kavurma aşaması
Derin bir tencereye tereyağını ve zeytinyağını ilave edip ısıtın. Mutfak robotunda incelttiğiniz soğanı ve sarımsağı ekleyip 2 dakika kavurun. Unu ilave edip rengi dönene kadar karıştırın. Domates ve biber salçasını ekleyip kokuları gelene kadar kavurmaya devam edin. Bulguru ilave edip 2 dakika daha kavurun.
Pişirme aşaması
Tuzu, kuru naneyi ve kırmızı pul biberi ekleyip suyu ilave edin. Orta ateşte bulgurlar yumuşayana kadar 20 dakika pişirin.