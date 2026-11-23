Bolu mutfağının sevilen lezzetlerinden Mengen çorbası, tereyağı ve zeytinyağında kavrulan soğan, sarımsak ve bulgurla sofralara doyurucu bir başlangıç seçeneği sunuyor. Un, domates ve biber salçasıyla kıvam kazanan çorba, kuru nane ve kırmızı pul biberin verdiği tatla enfes bir lezzet kazanıyor. Evdeki malzemelerle pratik bir şekilde hazırlanan bu sıcacık çorba, her denemede garantili sonuç veriyor. İşte Mengen çorbası için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...