MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Yemek KültürüMenengiç kahvesi de tescillendi, Gaziantep tescil listesinde ilk sıraya yükseldi
GeriYemek Kültürü Menengiç kahvesi de tescillendi, Gaziantep tescil listesinde ilk sıraya yükseldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Yemek Kültürü
AA
Haber Giriş: 23.12.2020 - 13:59 | Son Güncelleme:

Menengiç kahvesi de tescillendi, Gaziantep tescil listesinde ilk sıraya yükseldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Menengiç kahvesi de tescillendi, Gaziantep tescil listesinde ilk sıraya yükseldi
Abone Olgoogle-news

Gaziantep'in lezzetlerinden menengiç kahvesine, Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tescil belgesi verildi. Böylece Gaziantep, 37 coğrafi işaret ve 1 geleneksel ürün ile Türkiye’de en fazla tescilli ürüne sahip il haline geldi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına giren Gaziantep mutfağı eşsiz lezzetleriyle ulusal ve uluslararası alanda adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından TÜRKPATENT'e menengiç kahvesi için 2017 yılında yapılan coğrafi işaret başvurusu sonuçlanarak, tescil alındı. Kahvenin dünyaya da duyurulması amacıyla Avrupa Birliği'nden de tescil alınması için çalışma başlatıldı.

11
Lezzeti ve aroması bildiğiniz kahveden çok farklı Öyle de çok faydası var ki...
Lezzeti ve aroması bildiğiniz kahveden çok farklı! Öyle de çok faydası var ki...

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığınca alınan yeni tescille birlikte Gaziantep'in coğrafi işaret tescilli ürün sayısı 37'ye çıktı.

DAĞLIK BÖLGELERDE KENDİLİĞİNDEN YETİŞİYOR, SÜTLE PİŞİRİLİYOR

Özellikle kış aylarında tüketilen kentin önemli yöresel ürünleri arasında yer alan menengiç kahvesi, şehrin dağlık kesiminde yabani olarak yetişen ürünün toplanıp öğütülmesiyle macun haline getiriliyor. Süt ile pişirilen menengiç kahvesi, kahve olarak adlandırılmasına karşın kafein içermiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanı Kenan Seçkin, Gaziantep'in gastronomi ve tadın başkenti olduğunu ifade ederek, şunları aktardı:

"Menengiç kahvesi kış aylarının olmazsa olmazı, boğazı yumuşatan, sağlığa iyi gelen ve sütle kaynatılan bir kahvemiz. Gaziantep, 37 coğrafi işaretli ürün ve bir geleneksel ürün ile Türkiye'de birinci sırada. 4. Murat bu bölgeye geldiğinde kendisine menengiç kahvesi ikram edilmiş. Tarihi o zamana kadar dayanıyor. Herkese mutlak suretle Gaziantep'in coğrafi işaretli ürününü tavsiye ediyoruz."

Türk kahvesi 101
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi