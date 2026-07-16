Kahvaltıların sıcacık lezzetlerinden biri olan menemen, sofranızda ekmek banmaya doyamayacağınız bir seçenek oluyor. Dakikalar içinde kolayca pişen bu tarif, domatesleri önceden doğrayıp soyma zahmetine girmeden çok pratik bir yöntemle hazırlanıyor. Tavada çatalla ezilen domateslerin üzerine eklenen yumurtalar, iştah açıcı bir kıvama geliyor. Üzerine serpilen rendelenmiş kaşar peyniri ile lezzetine doyum olmuyor. İşte, menemen için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...