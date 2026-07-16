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Menemen tarifi (Videolu)

Menemen tarifi (Videolu)

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Kahvaltıların sıcacık lezzetlerinden biri olan menemen, sofranızda ekmek banmaya doyamayacağınız bir seçenek oluyor. Dakikalar içinde kolayca pişen bu tarif, domatesleri önceden doğrayıp soyma zahmetine girmeden çok pratik bir yöntemle hazırlanıyor. Tavada çatalla ezilen domateslerin üzerine eklenen yumurtalar, iştah açıcı bir kıvama geliyor. Üzerine serpilen rendelenmiş kaşar peyniri ile lezzetine doyum olmuyor. İşte, menemen için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...

Lezizz
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Menemen tarifi (Videolu)
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Menemen tarifi (Videolu)
Menemen tarifi (Videolu)
cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30 dk
cakeKolay

Malzemeler

  • 5 adet domates
  • 3 adet yumurta
  • 1 adet yeşil biber
  • 5 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 kase rendelenmiş kaşar peyniri
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kırmızı pul biber
Nasıl Yapılır
  1. Hazırlık aşaması
    Domatesleri ortan ikiye bölüp yeşil kısımlarını kesin. Biberleri ince ince doğrayın. Kaşar peynirini rendeleyin.
  2. Pişirme aşaması
    Bir tavaya zeytinyağını ekleyip domatesleri yerleştirin. Biberleri ilave edip tavanın kapağını kapatın. Domatesler piştikten sonra üzerlerindeki kabuğu alın. Domatesleri çatalla ezip tuz ve karabiber ekleyin. Yumurtaları ilave edip karıştırın. Kaşar peynirini yumurtaların üzerine ekleyip tavanın kapağını kapatın. Peynirler eriyene kadar pişirin.
  3. Servis aşaması
    Üzerine kırmızı pul biber serpiştirip sıcak sıcak servis edin.
  4. Afiyet olsun!
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